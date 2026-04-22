Rajpal Yadav Controversy: फिल्मों से करोड़ों की कमाई, फिर भी 5 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया गया, एक्टर ने बताया विवाद का असली सच

मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव ने हाल ही में 5 करोड़ रुपये के कर्ज और जेल जाने के मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ किया है कि मामला पैसे की कमी का नहीं, बल्कि कुछ और ही था. आइए जानते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा है?

राजपाल यादव ने अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीता, साल 2026 की शुरुआत में एक बेहद कठिन दौर से गुजरे. 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा. हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस दर्दनाक अनुभव और इसके पीछे की असली वजहों को दुनिया के सामने रखा है. जब राजपाल से पूछा गया कि 250 से ज्यादा फिल्में करने वाले सुपरस्टार के लिए 5 करोड़ चुकाना क्या वाकई मुश्किल था? इस पर उन्होंने दो-टूक जवाब दिया. राजपाल ने कहा कि यह लड़ाई पैसों की थी ही नहीं. उन्होंने बताया कि यह विवाद एक प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी गलतफहमियों के कारण शुरु हुआ था.

राजपाल यादव ने किया खुलासा

राजपाल यादव ने कहा कि "मैं जेल इसलिए नहीं गया कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, बल्कि कुछ ऐसी कानूनी और तकनीकी उलझने थीं जिनके कारण मुझे सरेंडर करना पड़ा." राजपाल ने खुलासा किया कि इस पूरे विवाद के चक्कर में उन्हें करीब 17 से 22 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा. उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर पहले ही 12 करोड़ लग चुके थे. राजपाल के मुताबिक, "अगर किसी प्रोजेक्ट में आपका कोई विरोधी भी शामिल हो, तो भी फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए. फिल्म का भविष्य दर्शक तय करते हैं. फिल्म का फेल होना फ्रॉड नहीं कहलाता."

मुश्किल वक्त में बॉलीवुड का साथ

आमतौर पर माना जाता है कि बॉलीवुड में डूबते को कोई सहारा नहीं देता, लेकिन राजपाल का अनुभव इसके उलट रहा. उन्होंने गर्व से कहा कि उनके 25 साल के करियर में गांव से लेकर मुंबई तक हर कोई उनके साथ खड़ा रहा. उन्होंने कहा, "अगर इंडस्ट्री मेरे साथ नहीं होती, तो जेल से बाहर आने के बाद मुझे दोबारा काम कैसे मिलता? हर बड़े निर्माता और निर्देशक ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे फिर से अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया."

कोर्ट पर जताया भरोसा

राजपाल यादव ने साफ किया कि वे देश के कानून और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यह कानूनी लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की थी, लेकिन वह इसे सही तरीके से खत्म जरूर करेंगे. उनके मुताबिक, लोगों के पास इस कहानी का केवल एक ही पहलू है, जबकि सच कुछ और ही है. विवादों को पीछे छोड़ते हुए राजपाल यादव ने पर्दे पर जबरदस्त वापसी की है. हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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