'धुरंधर 2' के होते हुए भी इस हॉलीवुड फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में की छप्परफाड़ कमाई, वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ का आंकड़ा पार

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच हॉलीवुड की एक फिल्म ने खामोशी से बड़ा धमाका कर दिया है. रयान गोसलिंग स्टारर इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर इस फिल्म के शोज 10 गुना बढ़ गए हैं.

मार्च 2026 का महीना सिनेमाई इतिहास के बेहद शानदार रहा है. एक तरफ आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' है, जिसने महज 10 दिनों में भारतीय बाजार से 800 करोड़ रुपये बटोर कर तबाही मचा दिया है. लेकिन, इस देसी स्पाई थ्रिलर की आंधी के बीच एक विदेशी फिल्म ने चुपके से एंट्री ली और दुनिया भर के सिनेमाघरों पर कब्जा कर लिया है. हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की फिल्म साई-फाई फिल्म 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' (Project Hail Mary) की.

ग्लोबल मार्केट में रयान गोसलिंग का जादू

फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में हॉलीवुड सुपरस्टार रयान गोसलिंग मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 20 मार्च को ग्लोबल लेवल पर रिलीज हुई थी और तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. विदेशी बाजारों में महज 9 दिनों के भीतर फिल्म ने 223 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है. यह आंकड़े से साफ पता चल रहा है कि 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' इस समय दुनिया की सबसे पसंदीदा फिल्म बनी हुई है.

भारत में 'धुरंधर 2' को दी कड़ी टक्कर

भारत में 'धुरंधर 2' का क्रेज इतना ज्यादा था कि किसी भी अन्य फिल्म के लिए जगह बनाना नामुमकिन लग रहा था. 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' को भारत में 26 मार्च को कम स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया. लेकिन, फिल्म का कंटेंट इतना जबरदस्त निकला कि रिलीज के अगले ही दिन भारतीय सिनेमाघरों में इसके शोज 10 गुना बढ़ा दिए गए. स्पाई थ्रिलर से ऊब चुके दर्शकों को यह साई-फाई ड्रामा बेहद पसंद आ रहा है.

कलेक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कम स्क्रीन्स और 'धुरंधर 2' जैसी बड़ी फिल्म के सामने खड़े होने के बावजूद, 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' ने शुरुआती तीन दिनों में करीब 9.75 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अकेले ही मानवता को बचाना है. फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और रयान गोसलिंग की एक्टिंग की भारत में भी जमकर तारीफ हो रही है.

क्यों सफल हो रही है यह फिल्म?

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' के जॉनर बिल्कुल अलग हैं. जहां 'धुरंधर' एक्शन और देशभक्ति से लबरेज है, वहीं 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' विज्ञान की बात करती है. यही वजह है कि दोनों फिल्में एक-दूसरे के दर्शकों को प्रभावित किए बिना अपनी जगह बना रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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