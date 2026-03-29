ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'धुरंधर 2' के होते हुए भी इस हॉलीवुड फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में की छप्परफाड़ कमाई, वर्...

'धुरंधर 2' के होते हुए भी इस हॉलीवुड फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में की छप्परफाड़ कमाई, वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ का आंकड़ा पार

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की आंधी के बीच हॉलीवुड की एक फिल्म ने खामोशी से बड़ा धमाका कर दिया है. रयान गोसलिंग स्टारर इस फिल्म ने ग्लोबल लेवल पर 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. भारत में रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर इस फिल्म के शोज 10 गुना बढ़ गए हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 10:26 PM IST

'धुरंधर 2' के होते हुए भी इस हॉलीवुड फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों में की छप्परफाड़ कमाई, वर्ल्डवाइड 2000 करोड़ का आंकड़ा पार
hail mary

मार्च 2026 का महीना सिनेमाई इतिहास के बेहद शानदार रहा है. एक तरफ आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर: द रिवेंज' है, जिसने महज 10 दिनों में भारतीय बाजार से 800 करोड़ रुपये बटोर कर तबाही मचा दिया है. लेकिन, इस देसी स्पाई थ्रिलर की आंधी के बीच एक विदेशी फिल्म ने चुपके से एंट्री ली और दुनिया भर के सिनेमाघरों पर कब्जा कर लिया है. हम बात कर रहे हैं हॉलीवुड की फिल्म साई-फाई फिल्म 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' (Project Hail Mary) की.

Also Read
'धुरंधर 2' का तूफान में भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है ये मलयालम फिल्म, हर दिन कर रही करोड़ों की कमाई

ग्लोबल मार्केट में रयान गोसलिंग का जादू

फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में हॉलीवुड सुपरस्टार रयान गोसलिंग मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 20 मार्च को ग्लोबल लेवल पर रिलीज हुई थी और तब से इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. विदेशी बाजारों में महज 9 दिनों के भीतर फिल्म ने 223 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर लिया है. यह आंकड़े से साफ पता चल रहा है कि 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' इस समय दुनिया की सबसे पसंदीदा फिल्म बनी हुई है.

Also Read
'जमील जमाली से पहले मेरा ये किरदार हुआ था काफी फेमस', Dhurandhar 2 एक्टर राकेश बेदी ने कही ये बात

भारत में 'धुरंधर 2' को दी कड़ी टक्कर

भारत में 'धुरंधर 2' का क्रेज इतना ज्यादा था कि किसी भी अन्य फिल्म के लिए जगह बनाना नामुमकिन लग रहा था. 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' को भारत में 26 मार्च को कम स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया. लेकिन, फिल्म का कंटेंट इतना जबरदस्त निकला कि रिलीज के अगले ही दिन भारतीय सिनेमाघरों में इसके शोज 10 गुना बढ़ा दिए गए. स्पाई थ्रिलर से ऊब चुके दर्शकों को यह साई-फाई ड्रामा बेहद पसंद आ रहा है.

Also Read
'धुरंधर 2' में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाला 'बलोच सुप्रीमो शिरान' कौन है? आमिर और सलमान के साथ भी दिखा चुका है जलवा

कलेक्शन के आंकड़े क्या कहते हैं?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कम स्क्रीन्स और 'धुरंधर 2' जैसी बड़ी फिल्म के सामने खड़े होने के बावजूद, 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' ने शुरुआती तीन दिनों में करीब 9.75 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की कहानी एक ऐसे अंतरिक्ष यात्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अकेले ही मानवता को बचाना है. फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और रयान गोसलिंग की एक्टिंग की भारत में भी जमकर तारीफ हो रही है.

क्यों सफल हो रही है यह फिल्म?

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' के जॉनर बिल्कुल अलग हैं. जहां 'धुरंधर' एक्शन और देशभक्ति से लबरेज है, वहीं 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' विज्ञान की बात करती है. यही वजह है कि दोनों फिल्में एक-दूसरे के दर्शकों को प्रभावित किए बिना अपनी जगह बना रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Dhurandhar Dhurandhar 2 Hail Mary Film