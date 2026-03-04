ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Vijay Crishna Death: होली पर शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का निधन, एक्टर विजय कृष्णा ने 81 साल की उम...

Vijay Crishna Death: होली पर शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का निधन, एक्टर विजय कृष्णा ने 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Vijay Crishna Passed Away: होली पर सिनेमा की गलियारों से दुखद खबर सामने आई है. वेटरन एक्टर विजय कृष्णा का निधन हो गया है. उन्होंने 81 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 4, 2026 3:33 PM IST

Vijay Crishna Death: होली पर शाहरुख खान के ऑनस्क्रीन पिता का निधन, एक्टर विजय कृष्णा ने 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
विजय कृष्णा ने 81 साल की उम्र में निधन हुआ.

पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है और जश्न में डूबा है. वहीं, सिनेमा के गलियारों से दुखद खबर सामने आई है. दरअसल, दिग्गज अभिनेता विजय कृष्णा (Vijay Crishna) का निधन हो गया है. फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान का पिता का रोल करने वाले वेटरन एक्टर विजय कृष्णा ने 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. हालांकि, उनके निधन के वजह सामने नहीं आई है. उनके निधन के बाद फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है. वहीं, विजय कृष्णा के दुनिया से अलविदा कहने पर सितारे दुख व्यक्त कर रहे हैं. उनकी बेहतरीन अदाकारी से कायल हुए फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Also Read
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: होली पार्टी में अभिरा की इज्जत उतरने से बचाएगा अरमान, विद्या और मेहर का देख खौलेगा खून

विजय कृष्णा 'देवदास' में निभाया शाहरुख खान के पिता का रोल

विजय कृष्णा के निधन पर पॉपुलर एक्ट्रेस और थिएटर आर्टिस्ट लिलेट दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. लिलेट दुबे ने अपने पोस्ट में विजय कृष्णा के निधन पर दुख जताया है. विजय कृष्णा फिल्मों के अलावा थिएटर के चर्चित अभिनेता था. उन्होंने साल 2004 में इंग्लिश ड्राम फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' में काम किया था और इसकी काफी तारीफ हुई थी. फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' को इंग्लिश में बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला था. विजय कृष्णा ने साल 2002 में रिलीज हुई शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'देवदास' में काम किया था. उन्होंने शाहरुख खान के पिता का रोल किया था. इसके अलावा उन्होंने कई मूवीज में काम किया था.

Also Read
होली के दिन टीवी एक्टर Karanvir Bohra पर टूटा दुखों का पहाड़, पापा महेंद्र बोहरा का हुआ निधन

विजय कृष्णा के परिवार में हैं ये सदस्य

बताते चलें कि विजय कृष्णा एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ ही एनवायरमेंटलिस्ट थे. विजय कृष्णा गोदरेज परिवार के बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं. दिवंगत अभिनेता के परिवार में पत्नी स्मिता कृष्णा और बेटी नायरिका होल्कर हैं. विजय कृष्णा के निधन से उनकी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूटा है

होली पर आईं दो दुखद खबर

होली के दिन विजय कृष्णा के अलावा टीवी एक्टर करणवीर बोहरा के पिता महेंद्र बोरा का भी निधन हो गया है. 4 मार्च को टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से दो दुखद खबर सुनने को मिली हैं. करणवीर बोहरा के पिता निर्माता और निर्देशक थे. टीवी एक्टर ने पिता के निधन पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. टीवी इंडस्ट्री के सितारे करणवीर बोहरा के पिता के निधन पर दुख जता रहे है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
Arjun-Saaniya Mehendi: होने वाली बहू के साथ सचिन तेंदुलकर ने दिए पोज, भाई की शादी की रस्मों में बनठनकर पहुंचीं सारा

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Devdas Entertainment News Shah Rukh Khan Vijay Crishna