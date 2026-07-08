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Dhamaal 4 First Review: सामने आया अजय देवगन की फिल्म का पहला रिव्यू, जानिए कैसे बॉक्स ऑफिस पर मचने वाला है धमाल

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 First Review: फिल्म 'धमाल 4' को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी हैं. चलिए जानते हैं कि अजय देवगन, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की फिल्म के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 8, 2026 1:31 PM IST
Dhamaal 4 First Review: सामने आया अजय देवगन की फिल्म का पहला रिव्यू, जानिए कैसे बॉक्स ऑफिस पर मचने वाला है धमाल

Ajay Devgn, Arshad Warsi and Javed Jaffrey Film Dhamaal 4 First Review: बॉक्स ऑफिस पर इस समय वेलकम टू द जंगल बवाल मचा रही है. ये फिल्म लगातार नोट छापने में लगी हुई है. इसी बीच वेलकम टू द जंगल पर खतरा मंडराने वाला है. कल यानी 10 जुलाई को अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4 First Review) रिलीज होने को है. लोग धमाल 4 को लेकर काफी उत्साहित हैं. यही वजह है कि लोग फिल्म 'धमाल 4' के बारे में बात करने लगे हैं. हाल ये है कि फिल्म 'धमाल 4' का फर्स्ट रिव्यू तक सोशल मीडिया पर आ चुका है. तो फिर देर किस बात की... हम भी आपको बताने वाले हैं कि फिल्म 'धमाल 4' आखिर देखने में कैसी होने वाली है और लोग इस फिल्म के बारे में क्या बात कर रहे हैं. एक यूजर ने अरशद वारसी और जावेद जाफरी की फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने फिल्म 'धमाल 4' की स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देख ली है. फिल्म 'धमाल 4' की सबसे अच्छी चीज है कि फिल्म में नकली ह्यूमर नहीं है. फिल्म में सारी सिचुएशन और किरदार अपनी जगह पर सही हैं. अजय देवग, संजय एम, रितेश और अंजलि ने शानदार काम किया है.यहां मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आदि और मानव ही फिल्म 'धमाल 4' की जान हैं. अरशद वारसी और जावेद जाफरी के बिना ये फिल्म अधूरी है.

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धमाल 4 को लेकर हो रही है ये कानाफूसी

'धमाल 4' के बारे में बात करते हुए एक और यूजर ने लिखा, रविवार को धमाल 4 की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था. पहले पार्ट की तरह फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम ही है. हालांकि फिल्म की सिचुएशन, किरदारों का रवैया काफी अलग हैं. फिल्म 'धमाल 4' में एडवेंचर को बड़े स्केल पर दिखाया गया है. इंद्र कुमार ने फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन कमाल तरीके से किया है.

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धमाल 4 का बेसब्री से हो रहा है इंतजार

अब ये तो हर कोई जानता है कि लोग फिल्म 'धमाल' फ्रेंचाइजी को कितना पसंद करते हैं, यही वजह है जो लोग फिल्म 'धमाल 4' के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 'धमाल 4' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में माना जा रहा है कि रिलीज होते ही फिल्म 'धमाल 4' वेलकम टू द जंगल की हालत खराब कर डालेगी. फिल्म 'धमाल 4' भी वेलकम टू द जंगल की तरह मल्टीस्टारर फिल्म है. ऐसे में हो सकता है कि फिल्म 'धमाल 4' केलकम टू द जंगल की कमाई पर बुरा असर डाले. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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