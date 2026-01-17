ENG हिन्दी
  Dhamaal 4 Release Date: अजय देवगन की 'धमाल 4' को मिली नई रिलीज डेट, साउथ के सुपरस्टार की फ...

Dhamaal 4 Release Date: अजय देवगन की 'धमाल 4' को मिली नई रिलीज डेट, साउथ के सुपरस्टार की फिल्म से होगा क्लैश

Dhamaal 4 New Release Date: अजय देवगन समेत कई बॉलीवुड स्टार्स से सजी फिल्म 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट आउट हो गई है. अब ये फिल्म जून में सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 17, 2026 4:10 PM IST

बॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी फिल्मों की बात की जाएगी तो 'धमाल' का नाम जरूर लिया जाएगा. इस फिल्म के तीन पार्ट आ चुके हैं और अब चौथा पार्ट यानी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) रिलीज होने के लिए तैयार है. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) समेत कई सितारों की फिल्म 'धमाल 4' के लिए फैंस बेसब्र हो रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने फैंस का इंतजार बढ़ा दिया है. दरअसल, फिल्म 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई है. पहले ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब इसे जून में रिलीज किया जाएगा. इसके साथ ही फिल्म का साउथ के एक सुपरस्टार की फिल्म से क्लैश होगा. आइए जानते हैं कि फिल्म 'धमाल 4' कब सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

फिल्म 'धमाल 4' 12 जून को रिलीज होगी

टी-सीरीज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए फिल्म 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट अनाउंस की है. मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है, जो न्यूजपेपर के स्टाइल में है. न्यूजपेपर की तरह शेयर किए गए पोस्टर पर ऊपर की तरफ डेट 17 जनवरी, 2026 लिखी है. इसके साथ लिखा है, 'धमाल टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज, धमाल 4 सिनेमाघरों में 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. अब धमाल बोला है तो करना पड़ेगा. बने रहिए.' टी-सीरीज ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'जल्दी बता रहे हैं, फिर धमाल मचाने भी तो जाना है.' इस पोस्ट से अजय देवगन के फैंस का इंतजार तो बढ़ा है लेकिन वह फिर भी फिल्म को लेकर एक्साइटेड है. गौरतलब है कि ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी. अजय देवगन की इस फिल्म का साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा.

फिल्म 'धमाल 4' को बना रहे हैं डायरेक्टर इंद्र कुमार

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, ईशा गुप्ता, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेंद्र लिमये, संजीदा शेख, अंजलि आनंद जैसे सितारे नजर आएंगे. बताते चलें कि फिल्म 'धमाल' साल 2007 में, फिल्म 'डबल धमाल' साल 2011, फिल्म 'टोटल धमाल' साल 2019 में रिलीज हुई थी. अब फिल्म 'धमाल 4' साल 2026 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी उत्सुक हैं. बताते चलें कि साल 2026 में अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' के अलावा फिल्म 'दृश्यम 3' और फिल्म 'रेंजर' भी रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

