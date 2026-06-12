Dhamaal 4 Trailer: चार गुना ज्यादा हंसी का डोज देने आ रही है फिल्म, 'धमाल 4' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Dhamaal 4 Trailer Out: मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हंसी का पिटारा लेकर आ रही है.

'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड की कई कॉमेडी फिल्म्स के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं. इनमें से एक 'धमाल' फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट 'धमाल 4' (Dhamaal 4) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. जुलाई में सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'धमाल 4' की जब घोषणा की गई थी तब से इसको लेकर उत्साह बना हुआ है. मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज किया है कि फैंस का एक्साइटमेंट डबल हो गया है. फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है औ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में चार गुना ज्यादा हंसी का डोज मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि ये मल्टीस्टारर फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.