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Dhamaal 4 Trailer: चार गुना ज्यादा हंसी का डोज देने आ रही है फिल्म, 'धमाल 4' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

Dhamaal 4 Trailer Out: मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म हंसी का पिटारा लेकर आ रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 12, 2026 7:38 PM IST
Dhamaal 4 Trailer: चार गुना ज्यादा हंसी का डोज देने आ रही है फिल्म, 'धमाल 4' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज

'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड की कई कॉमेडी फिल्म्स के सीक्वल रिलीज होने वाले हैं. इनमें से एक 'धमाल' फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट 'धमाल 4' (Dhamaal 4) का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. जुलाई में सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म 'धमाल 4' की जब घोषणा की गई थी तब से इसको लेकर उत्साह बना हुआ है. मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज किया है कि फैंस का एक्साइटमेंट डबल हो गया है. फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है औ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में चार गुना ज्यादा हंसी का डोज मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि ये मल्टीस्टारर फिल्म कब बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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