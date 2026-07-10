Dhamaal 4 X Review: आदि-मानव की जोड़ी ने जीता दिल तो अजय देवगन ने दिखाया जलवा, जानें लोगों को कैसी लगी ‘धमाल 4’?

Dhamaal 4 X Review: अजय देवगन, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सोशल मीडिया X पर शुरुआती रिव्यूज में फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

कैसी लगी ‘धमाल 4’?

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक 'धमाल' अपनी चौथे पार्ट यानी 'धमाल 4' के साथ थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. 'वेलकम टू द जंगल' की कामयाबी के बाद, इस साल की यह दूसरी सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है. फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर भारी क्रेज देखा जा रहा है और पहले दिन ही इसके डबल डिजिट में कमाई करने की उम्मीद है. स्पेशल स्क्रीनिग्स के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर दर्शकों और क्रिटिक्स के शुरुआती रिएक्शन्स आने शुरू हो गए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं.

'आदि-मानव' की वापसी ने लूटी महफिल

फिल्म की कहानी इस बार भी एक अजीबोगरीब और अफरातफरी से भरी खजाने की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें फ्रेंचाइजी का सिग्नेचर स्लैपस्टिक ह्यूमर भरा हुआ है. सोशल मीडिया पर जो बात सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वो है अरशद वारसी (आदि) और जावेद जाफरी (मानव) की जोड़ी की वापसी. फैंस का कहना है कि जब-जब ये दोनों स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर में हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं. इन दोनों की जुगलबंदी को फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है.

अजय देवगन, रितेश देशमुख और संजय मिश्रा के साथ इस बार रवि किशन, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे नए चेहरे भी फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं. कई दर्शकों का तो यहां तक मानना है कि यह फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से कहीं ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग है.

क्रिटिक्स और फैंस का क्या है कहना?

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए इसे ‘मजेदार’ और ‘स्ट्रेसबस्टर’ कहा है. उन्होंने लिखा कि फिल्म में लॉजिक मत ढूंढिए, फर्स्ट हाफ में कमाल के कॉमेडी सीन्स हैं और क्लाइमेक्स में इमोशन का थोड़ा सा तड़का लगाया गया है.

#OneWordReview...#Dhamaal4: MAZEDAAR.

Rating: ⭐⭐⭐️½#Dhamaal4 lives up to its title, taking the madness to an altogether new level... LOL moments in first half, excellent post interval, with tadka of emotions in climax... Don't look for logic – this one's a stressbuster.… pic.twitter.com/4EvlaKRVhj — taran adarsh (@taran_adarsh) July 9, 2026

एक अन्य यूजर ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए लिखा, "धमाल 4 एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर है. अजय देवगन ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है."

सबको पसंद नहीं आया 'धमाल 4'

जहां एक तरफ फिल्म की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक इस फिल्म से काफी निराश भी नजर आए. एक नाराज यूजर ने फिल्म को 'फ्लॉप' बताते हुए लिखा, "जिसका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, उसका स्क्रीन टाइम कम है. फिजिकल कॉमेडी करने की कोशिश की गई है जो बुरी तरह फेल रही. जोक्स इतने फुद्दू हैं कि हंसी ही नहीं आती. अजय देवगन भाई, फिर से अपनी ही फिल्म में साइड रोल कर लिया?"

? FINAL REVIEW of #Dhamaal4 ? ?Jo main lead hai, wo side actor hai.

?Jo side actor hai, wo main lead hai.

?Jiska comic timing achha hai, uska screentime kam hai.

?Jiska comic timing aajkal bahut bura hai, uska screentime jyada hai.

?Physical comedy ka try kiya hai, bure… — Akkian(Viratian) by heart (@DevoteeAkki) July 9, 2026

बॉक्स ऑफिस पर कैसा है हाल?

करीब 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी शानदार रही है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 5-6 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, फिल्म अपने पहले दिन भारत में 12 से 14 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.