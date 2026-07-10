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Dhamaal 4 X Review: आदि-मानव की जोड़ी ने जीता दिल तो अजय देवगन ने दिखाया जलवा, जानें लोगों को कैसी लगी ‘धमाल 4’?

Dhamaal 4 X Review: अजय देवगन, अरशद वारसी और जावेद जाफरी स्टारर 'धमाल 4' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. सोशल मीडिया X पर शुरुआती रिव्यूज में फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 10, 2026 10:14 AM IST
Dhamaal 4 X Review: आदि-मानव की जोड़ी ने जीता दिल तो अजय देवगन ने दिखाया जलवा, जानें लोगों को कैसी लगी ‘धमाल 4’?

कैसी लगी ‘धमाल 4’?

बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक 'धमाल' अपनी चौथे पार्ट यानी 'धमाल 4' के साथ थिएटर्स में दस्तक दे चुकी है. 'वेलकम टू द जंगल' की कामयाबी के बाद, इस साल की यह दूसरी सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म मानी जा रही है. फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर भारी क्रेज देखा जा रहा है और पहले दिन ही इसके डबल डिजिट में कमाई करने की उम्मीद है. स्पेशल स्क्रीनिग्स के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर दर्शकों और क्रिटिक्स के शुरुआती रिएक्शन्स आने शुरू हो गए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं.

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'आदि-मानव' की वापसी ने लूटी महफिल

फिल्म की कहानी इस बार भी एक अजीबोगरीब और अफरातफरी से भरी खजाने की खोज के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें फ्रेंचाइजी का सिग्नेचर स्लैपस्टिक ह्यूमर भरा हुआ है. सोशल मीडिया पर जो बात सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, वो है अरशद वारसी (आदि) और जावेद जाफरी (मानव) की जोड़ी की वापसी. फैंस का कहना है कि जब-जब ये दोनों स्क्रीन पर आते हैं, थिएटर में हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं. इन दोनों की जुगलबंदी को फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताया जा रहा है.

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अजय देवगन, रितेश देशमुख और संजय मिश्रा के साथ इस बार रवि किशन, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे नए चेहरे भी फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगा रहे हैं. कई दर्शकों का तो यहां तक मानना है कि यह फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से कहीं ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग है.

क्रिटिक्स और फैंस का क्या है कहना?

मशहूर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए इसे ‘मजेदार’ और ‘स्ट्रेसबस्टर’ कहा है. उन्होंने लिखा कि फिल्म में लॉजिक मत ढूंढिए, फर्स्ट हाफ में कमाल के कॉमेडी सीन्स हैं और क्लाइमेक्स में इमोशन का थोड़ा सा तड़का लगाया गया है.

एक अन्य यूजर ने अजय देवगन की तारीफ करते हुए लिखा, "धमाल 4 एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर है. अजय देवगन ने दमदार परफॉर्मेंस दी है और पूरी फिल्म को अपने कंधों पर संभाला है."

सबको पसंद नहीं आया 'धमाल 4'

जहां एक तरफ फिल्म की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं कुछ दर्शक इस फिल्म से काफी निराश भी नजर आए. एक नाराज यूजर ने फिल्म को 'फ्लॉप' बताते हुए लिखा, "जिसका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, उसका स्क्रीन टाइम कम है. फिजिकल कॉमेडी करने की कोशिश की गई है जो बुरी तरह फेल रही. जोक्स इतने फुद्दू हैं कि हंसी ही नहीं आती. अजय देवगन भाई, फिर से अपनी ही फिल्म में साइड रोल कर लिया?"

बॉक्स ऑफिस पर कैसा है हाल?

करीब 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी शानदार रही है. रिलीज से पहले ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 5-6 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था. ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, फिल्म अपने पहले दिन भारत में 12 से 14 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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