20 करोड़ की क्यों है मांग... कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़े रजनीकांत के एक्स दामाद Dhanush, किसने थमाया लीगल नोटिस?

Dhanush gets legal notice: रजनीकांत के एक्स दामाद धनुष एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. खबरों की मानें तो धनुष को किसी ने 20 करोड़ का लीगल नोटिस पकड़ा दिया है. चलिए जानते हैं कि ये क्या मामला?

By: Shivani Duksh  |  Published: February 14, 2026 12:38 PM IST

20 करोड़ की क्यों है मांग... कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़े रजनीकांत के एक्स दामाद Dhanush, किसने थमाया लीगल नोटिस?
कोर्ट कचहरी के लफड़े में पड़े रजनीकांत के एक्स दामाद Dhanush

Dhanush gets legal notice: बॉलीवुड और साउथ स्टार धनुष (Dhanush) बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि धनुष शादी करने वाले हैं. इस खबर ने धनुष के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया था. इसी बीच धनुष एक बार फिर से बवाल मचा रहे हैं. खबर है कि धनुष को किसी ने नोटिस थमा दिया है. ये खबर सामने आते ही धनुष के फैंस परेशान हो गए हैं. दरअसल, धनुष को एक प्रोडक्शन हाउस ने नोटिस भेजा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी ने 20 करोड़ का हर्जाना मांग डाला है. बताया जा रहा है कि 2016 में साइन की गई एक फिल्म अभी भी बीच में लटकी हुई है. शूटिंग न हो पाने की वजह से फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई. ऐसे में फिल्म के मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. यही वजह है जो थेनांडल फिल्म्स नाम के प्रोडक्शन हाउस ने धनुष के खिलाफ एक्शन ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि धनुष ने साल 2016 में इस प्रोडक्शन हाउस के साथ नान रुद्रन नाम की फिल्म साइन की थी. नान रुद्रन को धनुष डायरेक्ट करने वाले थे. हालांकि बाद में धनुष का प्लान बदल गया. प्रोडक्शन हाउस के वकील ए. चिदंबरम ने नोटिस में इस बात का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन हाउस ने धनुष के कहने पर बदलाव कर दिए थे. हालांकि इस दौरान धनुष ने स्क्रीनप्ले की कोई जाकारी नहीं दी. यही वजह है जो ये फिल्म बीच मजधार में आ अटकी. जिसे बाद फिल्म के मेकर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ गया.

धनुष पर आ सकती है मुसीबत?

अब फिल्म के मेकर्स प्रोडक्शन खर्चों को रिकवर करने के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग कर रहा है. बताया जा रहा है कि अगर धनुष ने ये पैसे नहीं दिए तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. इस खबर ने धनुष के फैंस को सदमा दे दिया है. हालांकि अब तक भी धनुष की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है. गौरतलब है कि बीते कुछ समय से धनुष की शादी के भी चर्चे हो रहे हैं.

क्या है मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी का सच?

दावा किया जा रहा था कि धनुष बॉलीवुड अदाकारा मृणाल ठाकुर के साथ शादी करने वाले हैं. बाद में मृणाल ठाकुर ने इस खबर को ही गलत बता दिया. अपने एक बयान में मृणाल ठाकुर ने खुद को पूरी तरह से सिंगल बताया है. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
