Dilip Kumar को आखिरी बार छूकर रो पड़े Dharmendra, सोशल मीडिया पर वायरल फोटो

दिग्गज फिल्म अभिनेता और भारतीय सिने जगत के 'कोहिनूर' कहे जाने वाले दिलीप कुमार का आज निधन हो गया है। वो 98 साल के थे। दिलीप कुमार बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और जिंदगी-मौत की जंग लड़ रहे थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जहां फिल्म स्टार ने आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद फिल्म जगत से कई सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए घर पहुंचे। इन सितारों में फिल्म स्टार धर्मेंद्र भी शामिल थे। जो दिलीप कुमार के घर उन्हें आखिरी नमन करने आए थे।

इस वक्त दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उन्हें छूने के बाद फिल्म स्टार धर्मेंद्र फफक कर रो पड़े। उनकी एक तस्वीर इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें दिग्गज फिल्म स्टार दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को छूकर भावुक दिख रहे हैं। इस तस्वीर को आप यहां देख सकते हैं।



इन फिल्मों में दिलीप कुमार के को-स्टार रहे थे धर्मेंद्र

दिलीप कुमार ने कई दशकों तक भारतीय सिने जगत पर राज किया है। उन्होंने कई सालों तक बेहतरीन फिल्मों से लोगों को एंटरटेन किया। इस दौरान दिलीप कुमार और धर्मेंद्र ने भी एक साथ काम किया था। फिल्म स्टार दिलीप कुमार और धर्मेंद्र पारी (1966), अनोखा मिलन (1972) और ज्वार भाटा (1973) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। दिलीप कुमार के इस तरह जाने से फिल्म स्टार धर्मेंद्र को गहरा सदमा लगा है।

सुपुर्द-ए-खाक हुए दिलीप कुमार

दिवंगत फिल्म स्टार दिलीप कुमार को मुंबई के सांताक्रूज स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी दुख व्यक्त किया है। दिलीप कुमार अपने पीछे पत्नी सायरा बानो को छोड़ गए हैं। सायरा बानो हर मुश्किल वक्त में दिलीप कुमार संग साए की तरह खड़ी रहती थी।