धर्मेंद्र के निधन ने मिटाई सालों की दूरियां, सौतेली बहनों के करीब आए बाॅबी देओल...

धर्मेंद्र के निधन ने देओल परिवार को एक कर दिया है. बॉबी देओल ने बताया कि पिता के जाने के गम ने उन्हें अपनी बहनों ईशा और अहाना के करीब ला दिया है. बॉबी को मलाल है कि वह पिता के साथ और समय नहीं बिता सके.

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जाने का गम उनके परिवार के लिए एक ऐसा सबक लेकर आया है जिसने सालों पुराने रिश्तों की कड़वाहट को भुला दिया है. हाल ही में बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर और पिता के निधन के बाद परिवार में आए बदलावों पर खुलकर बात की.

पिता को खोने का वो अफसोस

बॉबी देओल ने बड़े ही भावुक अंदाज में बताया कि पिता धर्मेंद्र के जाने के बाद उनके दिल में एक टीस हमेशा के लिए रह गई है. उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का बहुत पछतावा है कि जब पिता साथ थे, तब वह उनके साथ उतना वक्त नहीं बिता पाए जितना उन्हें बिताना चाहिए था. बॉबी ने कहा, "कई बार लगता है कि काश मैं उनके साथ और बैठता, उनके तजुर्बों से और बातें पूछता. अब वह खालीपन कभी नहीं भरेगा."

दुख ने मिटा दीं ईशा-अहाना से दूरियां

धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें दो बेटिंया हुई. दोनों परिवार के बीत हमेशा से मतभेद रहें. लेकिन चर्चा में रहने वाली देओल परिवार की दूरियां अब खत्म होती दिख रही हैं. बॉबी ने बताया कि पिता के निधन के बाद वह अपनी बहनों ईशा देओल और अहाना देओल के बहुत करीब आ गए हैं. उन्होंने बहुत पते की बात कही कि जब परिवार पर कोई बड़ा दुख आता है, तो हर इंसान का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, जिससे कभी-कभी गलतफहमियां भी हो जाती हैं. लेकिन अंत में, वही दुख सबको एक धागे में पिरो देता है. आज बॉबी अपनी दोनों बहनों के लिए खड़े हैं.

बदल गई जिंदगी की प्रायोरिटी

एक्टर बॉबी देओल अब वह इंसान नहीं रहे जो सिर्फ करियर और बॉक्स ऑफिस के पीछे भागते थे. उन्होंने साफ कहा कि फिल्में आती-जाती रहेंगी, हिट और फ्लॉप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन परिवार ही आपकी असली ताकत है. अब वह अपने परिवार और बच्चों के साथ हर पल को जीने की कोशिश करते हैं. उनके लिए असली सफलता अब वही है, जहां उनका परिवार का साथ हो.

बता दें कि 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का मुंबई में निधन हो गया था. उनके अंतिम संस्कार में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था. धर्मेंद्र का जाने से फिल्म इंडस्ट्री में खालीपन आ गया है, जिसे कोई और भर नहीं सकता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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