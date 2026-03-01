Holi Song: धर्मेंद्र की वो फिल्म जो 100 दिनों तक रही हाउसफुल, 50 साल पहले हुई थी रिलीज, मूवी का होली गीत आज भी है फेमस

Holi Song: आज हम आपको एक ऐसे होली गाने के बारे में बता रहें हैं, जो 50 साल पहले रिलीज हुआ था. इस गाने के बिना आज भी होली अधूरी लगती है. आइए जानते हैं...

होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता है हर जगह माहौल एकदम खुशनुमा लगने लगता है. होली के गीत सुनाई देने लगते हैं. लोग झूमते और नाचते हुए नजर आते हैं. होली को शानदार बनाने में भारतीय हिंदी फिल्मों का भी बहुत योगदान है. भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ परदे पर नहीं चलतीं, बल्कि लोगों की यादों में घर कर जाती हैं. साल 1975 में रिलीज हुई 'शोले' एक ऐसी ही कल्ट फिल्म है. 50 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं. इसकी जबरदस्त डायलॉग और गाने आज भी लोगों को याद हैं. इसी फिल्म के एक होली गाने के बारे में हम आपको बता रहें हैं.

जानें कौन सा है गाना

हम जिस गाने के बारे में बात कर रहें हैं उसका नाम है 'होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं'. आज के दौर में जहां एक्टर्स स्क्रीन पर आने के लिए घंटों मेकअप वैन में बिताते हैं, वहीं उस दौर के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने एक अनोखा साहस दिखाया था. IMDb की रिपोर्ट्स और फिल्म से जुड़ी चर्चाओं के मुताबिक, पूरी 'शोले' फिल्म के दौरान धर्मेंद्र ने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगाया था. वे अपनी नेचुरल रंग के साथ कैमरे के सामने आए. ताज्जुब की बात यह है कि बिना किसी टच-अप के भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और वीरू वाला अंदाज इतना दमदार था कि दर्शक उनकी सादगी के कायल हो गए.

होली का शानदार गाना

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया यह होली सॉन्ग सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा है.

एक तरफ वीरू और बसंती का चुलबुलापन दर्शकों को हंसाता है, तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कहानी भी लोगों को बहुत पसंद आती है. इस गाने की खूबसूरती यह है कि जैसे ही रंगों का उत्सव अपने चरम पर पहुंचता है, गब्बर के आदमी गांव पर हमला कर देते हैं. रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने संजीव कुमार, अमजद खान जैसे कलाकार शामिल थे. 50 साल बीत जाने के बाद भी, जब रंगों की फुहारें उड़ती हैं, तो आरडी बर्मन का म्यूजिक और किशोर कुमार-लता मंगेशकर की आवाजें आज भी हर घर की होली पार्टी की जान बनी हुई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

