Oscar 2026 में धर्मेंद्र का अपमान? ही-मैन को श्रद्धांजलि न मिलने पर Hema Malini का छलका दर्द, कहा- 'ये बहुत शर्मनाक है'

Hema Malini: इस साल 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2026 (Oscars 2026) का आयोजन लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया था. इस इवेंट में दुनियाभर के उन तमाम सितारों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने सिनेमा के पर्दे पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. लेकिन इस लिस्ट में भारत के मशहूर कलाकार धर्मेंद्र (Dharmendra) का नाम नहीं था, जिसे देखकर न सिर्फ उनके फैंस निराश हुए बल्कि अब इसपर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी (Hema Malini) ने कड़ी नाराजगी जताई है.
ऑस्कर 2026 में ही-मैन को नहीं मिली जगह
आपको बता दें कि, बीते साल 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था. धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया के लिए एक युग का नाम थे. ऐसे में दिवंगत एक्टर को BAFTA ने मंच पर खड़े होकर सम्मान दिया गया था. वहीं ऑस्कर 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई 'इन मेमोरियम' सेगमेंट की लंबी लिस्ट में भी उनका नाम शामिल था, लेकिन टीवी पर प्रसारित होने वाले शो में उन्हें जगह नहीं मिली. जिसके बाद अब इस पर हेमा मालिनी का गुस्सा फूटा है.
BAFTA अवार्ड में एक्टर को मिला था खास सम्मान
गौरतलब है कि, इस साल की शुरुआत में जब BAFTA अवॉर्ड्स ने धर्मेंद्र जी को अपने 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में याद कर उन्हें स्पेशल ट्रिब्यूट दिया था. तब हेमा मालिनी ने कहा था कि धर्मेंद्र जी का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था,बल्कि पूरी दुनिया के दर्शक उन्हें पसंद करते थे. वहीं अब ऑस्कर के लाइव टेलीकास्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि, इतने बड़े कलाकार को नजरअंदाज करना गलत है.
क्या बोलीं Hema Malini?
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान हेमा मालिनी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'बेशक यह काफी शर्मनाक है. यह बहुत शर्म की बात है कि, उन्होंने एक ऐसे एक्टर को नजरअंदाज कर दिया, जिनका दुनिया के कई हिस्सों में कई लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, वाकई दुखद है. धरम जी को हर जगह पहचान और प्यार मिला.' उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा अवॉर्ड्स नहीं मिले. तो वो ऑस्कर की परवाह क्यों करेंगे? हम दोनों अपने देश में मिलने वाले प्यार से ही खुश थे. अवॉर्ड्स तो हमेशा उनसे दूर ही रहे. यहां तक कि मुझे भी मेरी बेहतरीन फिल्मों जैसे 'लाल पत्थर' और 'मीरा' के लिए कोई खास अवॉर्ड नहीं मिला.'
किन सितारों को दी गई श्रद्धांजलि?
आपको बता दें कि, ऑस्कर के लाइव ब्रॉडकास्ट में दुनियाभर की कई बड़ी फिल्मी हस्तियों को याद किया गया, जिनमें डायने कीटन, रॉबर्ट रेडफोर्ड, जीन हैकमैन और वैल किल्मर जैसे नाम शामिल थे. भले ही ऑस्कर के इस फैसले पर विवाद हो रहा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक रहेंगे. दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी हैं और हर पीढ़ी के दिलों में अपनी जगब बनाई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates