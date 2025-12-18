Dhurandhar की आंधी में उड़ी अगस्त्य नंदा की Ikkis! मेकर्स ने रातों-रात बदला रिलीज का फैसला, अब कब आएगी पर्दे पर ये फिल्म?

Ikkis Release Date: दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अभी फैंस को इस फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी है.

Ikkis Release Date Postponed: दिसंबर का महीना बॉक्स ऑफिस पर महाकुमकाबले का गवाह बनने वाला था,लेकिन अब इस वॉर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है. दरअसल, पिछले काफी समय से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाती अगस्त्य नंदा और लेजेंडरी दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis) को लेकर काफी ज्यादा बज बना हुआ था और जल्द ही फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब ऐन वक्त पर मेकर्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और फिल्म रिलीज डेट को टाल दी.

क्यों पोस्टपोन हुई Ikkis की रिलीज डेट?

दरअसल, चर्चा है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी तक रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' की आंधी थमी नहीं है और इसी बीच हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अवतार' भी रिलीज होने वाली है ऐसे में मेकर्स ने इनसे सीधे टकराने से बचने में ही समदारी दिखाई और फिल्म की रिलीज डेट टाल दी.

मेकर्स ने किया दर्शकों का एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला ऐलान

मैडॉक फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट पोस्टपोन होने की जानकारी शेयर की है. मेकर्स ने 'इक्कीस' का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस नए साल, खुद को हिम्मत का तोहफा दीजिए. फिल्म का फाइनल ट्रेलर इस वीकेंड सिनेमाघरों में रिलीज हो रहा है. दिग्गज डायरेक्टर श्रीराम राघवन की पहली वॉर फिल्म में एक नई कहानी सामने आ रही है.' कैप्शन में आगे मूवी किस पर आधारित है उसके बारे में बताते हुए लिखा, 'ये है भारत के सबसे कम उम्र के परम वीर चक्र विजेता, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की सच्ची कहानी. कुछ हीरो बहुत कम उम्र में अमर हो जाते हैं.'

कब रिलीज होगी Ikkis?

आपको बता दें कि, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र और अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह 1 जनवरी 2026 को बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी. रिलीज डेट भले ही पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन फैंस के बीच एक्साटमेंट को बढ़ाने के लिए मेकर्स का यह ऐलान ही काफी है कि, इसी वीकेंड फिल्म का फाइनल ट्रेलर जारी किया जाएगा. गौरतलब है कि, दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि, 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस मानी जा रही है, जो इसे दर्शकों के लिए और भी यादगार बना देती है.

