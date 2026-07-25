Dharmendra Pradhan Resigns: प्रियंका चोपड़ा से विजय वर्मा तक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सेलेब्स ने दिया रिएक्शन

Celebrity Reaction On Dharmendra Pradhan Resigns: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिलेब्स ने इस पर रिएक्शन दिया है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सिलेब्स ने रिएक्शन दिया है.

नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुए प्रदर्शन के बाद लगातार हंगामा मचा हुआ है. बीती 20 जुलाई को छात्रों के संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की घटना के बाद देशभर में गुस्सा देखने को मिला. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिलेब्स भी लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. फिलहाल, शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने इस्तीफा दे दिया है. इसके बाद छात्र और सीजेपी से जुड़े लोग काफी खुश हैं. इसके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं, सेलिब्रिटीज भी धर्मेंद्र प्रधान के पर सोशल मीडिया के जरिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक्टर प्रकाश राज ने लिखा है, 'बधाई हो. मेरे प्यारे कॉकरेच्स. डियर सोनम वांगचुक सर और हर कोई, जो युवाओं के साथ खड़े थे. आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप किसी भी सरकार को घुटनों पर ला सकते हैं.'

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एक्टर विजय राज ने लिखा है, अच्छा चलता हूं, 'दुआओं में याद रखना.'

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सिंगर अरमान मलिक ने लिखा है, 'ये युवाओं की ताकत है.'

power of the youth ✊?? — Armaan Malik (@ArmaanMalik22) July 25, 2026

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी पर लिखा है, 'धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया. 30 दिन के नेशनवाइड स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक के 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद सफलता हासिल हुई.'

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अभिजीत दीपके का वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा है, 'भाई क्या कर दिया.'

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, 'अब पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? और अब वहां आप कब प्रोटेस्ट करने वाले हो कॉकरोज जनता पार्टी.'

नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर हो रहा था प्रदर्शन

बता दें कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में छात्र काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. ये छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे. बताते चलें कि इन छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से ससंद की तरफ मार्च किया. इस दौरान काफी हंगामा हुआ और छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए. इस घटना के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज लगातार छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.