YRF के स्पाई यूनिवर्स में होगी 'धूम' के इस किरदार की एंट्री, 'पठान'-'टाइगर' के साथ मचाएगा धमाल Dhoom This Character Will Be Seen In YRF Spy Universe: शाहरुख खान की पठान हिट होने के बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को बढ़ाने वाला है। इसी बीच एक रिपोर्ट में बताया गया की वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में फिल्म धूम के इस किरदार की एंट्री हो सकती है।