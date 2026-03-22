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Dhurandhar 2: Aari Aari सिंगर Sudhir Yaduvanshi ने किसकी तारीफ में बांधे पुल, कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive

Sudhir Yaduvanshi reacts on working in Adiya Dhar Film Dhurandhar: फिल्म धुरंधर 2 में धमाल मचा रहे सिंगर सुधीर यदुवंशी ने फिल्म के गानों को मिल रही लोकप्रियता के बारे में खुलकर बात की है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 5:32 PM IST

Dhurandhar 2: Aari Aari सिंगर Sudhir Yaduvanshi ने किसकी तारीफ में बांधे पुल, कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive
Dhurandhar 2: Aari Aari सिंगर Sudhir Yaduvanshi ने किसकी तारीफ में बांधे पुल

Sudhir Yaduvanshi reacts on working in Adiya Dhar Film Dhurandhar: फिल्म'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के रिलीज होते ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने बॉलीवुड पर राज करना शुरू कर दिया है. आदित्य धर की तारीफ करते लोग थक नहीं रहे हैं. वहीं संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan), सारा अर्जुन (Sara Ajun) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) भी खूब तारीफ बटोर रहे हैं. फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि गानों ने भी बवाल मचा रखा है. खासतौर से आरी आरी गाना लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही ये गाना फैंस के बीच वायरल हो गया है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर इस गाने के सिंगर सुधीर यदुवंशी ने बयान दे दिया है. कुछ समय पहले ही बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने कहा, बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने कहा, इस फिल्म का एक नहीं बल्कि पूरी एलबम ही जबरदस्त है. इन गानों ने तबाही मचा दी है. यह खुशी की बात है क्योंकि मेरी भी आवाज यहां है. मैं बहुत खुश हूं. लोगों का रिस्पॉन्ड देखकर मुझे खुशी होती है.

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अपने काम पर सुधीर यदुवंशी को है पूरा भरोसा

आगे सुधीर यदुवंशी ने कहा, जब आप गाना गाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि ये हिट होगा या फिर नहीं. बस आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि अच्छे से गाना गाओ. हमें नहीं पता था कि ये क्या चल रहा है. हमारा तगड़ा काम हुआ और अब वो दिख रहा है. यहां पर मैं शास्वत सचदेव को धन्यवाद कहना चाहता हूं. उन्होंने ये गाना गाने के लिए मुझे अप्रोच किया था. गाना रिकॉर्ड करते समय वो मुझे डांट रहे थे. वो भी स्ट्रैस में थे शायद.. फिर मैंने अपनी पूरी जान लगाकर गाना गाया और आज वो हिट हो चुका है. ऐसा बोलकर सुधीर यदुवंशी ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस का दिल जीत लिया है.

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सुधीर यदुवंशी के गानों ने मचाया बवाल

गौरतलब है कि सुधीर यदुवंशी ने आरी आरी गाने में अपनी आवाज दी है. इस गाने को गाकर सुधीर यदुवंशी ने सबका दिल जीत लिया है. यही वजह है जो धुरंधर 2 की रिलीज के बाद से ही लोग सुधीर यदुवंशी के बारे में बात कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि सुधीर यदुवंशी जल्द ही संगीत की दुनिया पर राज करेंगे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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