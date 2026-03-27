Dhurandhar 2: न हमजा और न जमील जमाली, जानिए कौन है फिल्म का असली धुरंधर? सुधीर रघुवंशी ने खोली पोल Exclusive

Who is Real Dhurandhar in Adiya Dhar Film Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 का गाना आरी आरी गा चुके सिंगर सुधीर यदुवंशी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. सुधीर यदुवंशी ने बताया कि फिल्म का असली धुरंधर कौन है?

Who is Real Dhurandhar in Adiya Dhar Film Dhurandhar 2: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के गाने इस समय लोगों के जबान पर चढ़े हुए हैं. खास तौर से आरी आरी गाने ने एक महीने से बवाल मचा रखा है. ऐसे में भला लोग गाने के सिंगर सुधीर यदुवंशी के कैसे भूल सकते है. इस समय सुधीर यदुवंशी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. वहीं सुधीर यदुवंशी भी अपनी फिल्म धुरंधर 2 को खूब प्रमोट कर रहे हैं. हाल ही में सुधीर यदुवंशी ने खुलासा कर दिया है कि उनकी नजर में असली धुरंधर कौन है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने कहा, लोग जमील जमाली को असली धुरंधर बता रहे हैं. मेरी नजर में असली धुरंधर आदित्य धर हैं, जिनके दिमाग में ये फिल्म बनाने का ख्याल आया. आदित्य धर ने इस फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की है. आदित्य धर का ही ये विजन था जो कि बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 धमा मचा रही है. ये बयान देकर सुधीर यदुवंशी ने हंगामा मचा दिया है. जब से धुरंधर 2 रिलीज हुई है तब से फैंस के बीच हंगामा मचा हुआ है. लोग लगातार जमील जमाली को असली धुरंधर बता रहे हैं. जमील जमाली के आगे तो लोगों ने हमजा को भी भुला दिया है.

जब रणवीर सिंह से हुई सुधीर यदुवंशी की मुलाकात

वहीं फैंस आर माधवन (R Madhwan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की भी खूब तारीफ कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए सुधीर यदुवंशी ने कहा, म्यूजिक लॉन्च के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. उनक साथ मैंने आरी आरी गाना तीन बार गाया. उनके साथ एनर्जी मैच करना बड़ा मजेदार था. रणवीर सिंह एक शानदार इंसान है. स्टेज पर हम दोनों ने खूब धमाल मचाया.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने जमकर छापे नोट

सोशल मीडिया पर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण का बदला अर्जुन रामपाल से ले लिया है. फिल्म ओम शांति ओम में जिस तरह अर्जुन रामपाल ने दीपिका पादुकोण ने मारा था वैसे ही रणवीर सिंह ने धुरंधर 2 में उनकी हालत की है. वहीं अगर कमाई की बात की जाए तो इस फिल्म ने 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. अब तक धुरंधर 2 ने वर्ल्डवाइड 1067.24 करोड़ रुपए छाप लिए हैं. गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बाद भी धुरंधर 2 दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Read more