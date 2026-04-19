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Dhurandhar 2 के एक्टर गौरव गेरा को शादी से है परहेज, कहा- 'मैं किसी को हर्ट करने का पावर नहीं देना चाहता'

Gaurav Gera On Marriage: 'धुरंधर 2' फेम गौरव गेरा ने 52 साल की उम्र शादी नहीं की है और उन्होंने इसका कारण बताया है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 19, 2026 12:28 AM IST

Dhurandhar 2 के एक्टर गौरव गेरा को शादी से है परहेज, कहा- 'मैं किसी को हर्ट करने का पावर नहीं देना चाहता'
गौरव गेरा ने बताया शादी क्यों नहीं की.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म की कहानी के साथ ही स्टारकास्ट की भी काफी तारीफ हो रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' आलम भाई का किरदार करने वाले एक्टर गौरव गेरा (Gaurav Gera) ने लोगों का ध्यान खींचा है. मेकर्स ने उनके लुक ऐसा बदला कि लोग पहचान नहीं पाए. वहीं, गौरव गेरा की जबरदस्त एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया. एक्टर ने 52 साल की उम्र तक शादी नहीं की है. अब गौरव गेरा ने बताया है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बताया है.

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गौरव गेरा ने इसलिए नहीं की शादी

गौरव गेरा ने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' से बात करते हुए कहा, 'एक समय मैं प्यार में था लेकिन उसके बाद मैंने कभी वापस जाना ना चाहा. मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहता कि उन्हें मुझे हर्ट करने का पावर मिल जाए. मुझे लगता है कि महिलाएं मूव ऑन कर लेती हैं. कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता है.'

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गौरव गेरा को 'धुरंधर' से मिली काफी पहचान

गौरव गेरा ने आगे कहा, 'धुरंधर से पहले मुझे काफी फीमेल अटेंशन मिलती थी. अब तो मैं अंकल जैसा लगता हूं.' गौरव गेरा ने 'धुरंधर' के बाद मिलने वाली पहचान को लेकर कहा, 'धुरंधर के बाद मुझे और रिस्पेक्ट मिलने लगी है. आज भी लोग मुझे उतना नहीं पहचानते हैं, लेकिन मेरा सेल्फ एस्टीम बेहतर हुआ है.' बताते चलें कि गौरव गेरा ने फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट में जासूस आलम भाई का किरदार निभाया है. वह भारत के लिए पाकिस्तान में जासूसी करते हैं. फिल्म के दूसरे पार्ट में भारत के जासूस हमजा अल मजारी के लिए आलम भाई अपना जान दे देता है.

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गौरव गेरा का ऐसा रहा एक्टिंग करियर

गौरव गेरा के करियर पर नजर डालें तो वह जब मायनगरी यानी मुंबई आए तो एक महीने के बाद ही उन्हें पहला टीवी शो मिल गया था. इस शो का नाम 'लाइन नहीं है लड्डू' था. इसके बाद 'जस्सी जैसा कोई नहीं', 'सीआईडी', 'तोता वेड्स मैना', 'नागिन' जैसे शोज में नजर आए. गौरव गेरा कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हैं. उनकी फिल्मों की बात करें तो वह 'धुरंधर' से पहले 'क्यों हो गया ना', 'ओह माय गॉड', 'द मैसेंजर ऑफ गॉड', 'कहानी रबरबैंड की' जैसी मूवीज में नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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