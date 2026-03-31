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Dhurandhar 2 एक्टर हीरव मेहता ने बताया खुद को कैसे रखते हैं इतना फिट? ग्लोइंग स्किन का भी खोला राज Exclusive

Hirav Mehta On Fitness And Glowing Skin: फिल्म 'धुरधर 2' के एक्टर हिरव मेहता इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी जबरदस्त फिटनेस और ग्लोइंग स्किन को लेकर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 31, 2026 12:49 AM IST

Dhurandhar 2 एक्टर हीरव मेहता ने बताया खुद को कैसे रखते हैं इतना फिट? ग्लोइंग स्किन का भी खोला राज Exclusive
हिरव मेहता ने फिल्म धुरंधर 2 से जुड़े कई किस्से बताए.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्में 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में नजर आने वाले एक्टर हिरव मेहता (Hirav Mehta) अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने वर्कआउट के वीडियोज और फोटोज शेयर करते रहते हैं. फिलहाल, फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म में वह भले ही कुछ देर नजर आए लेकिन एसपी चौधरी असलम (संजय दत्त) को कार ब्लास्ट में मारने के अपने सीन से लोगों का दिल जीत ले गए. इसी बीच हिरव मेहता ने बॉलीवुड लाइफ के साथ बात की है. इस दौरान उन्होंने अपनी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज खोला है. इसके साथ ही हिरव मेहता शूटिंग सेट के किस्से और रणवीर सिंह के साथ काम करने का अनुभव शेयर किया है.

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हिरव मेहता लेते हैं अच्छी डाइट

हिरव मेहता ने अपनी अच्छी फिटनेस को लेकर बताया है कि उनकी डाइट का अच्छा होना है. वह घर का खाना खाते हैं. वह मुंबई में अगर शूटिंग कर रहे होते हैं तो घर का खाना लेकर जाते हैं. उनके खाने में जंकफूड और शुगर लगभग ना के बराबर होता है. इसके अलावा वह खूब वर्कआउट करते हैं और शूटिंग सेट पर भी जाते हैं तो वर्कआउट किट लेकर जाते हैं. इस तरह से वह अपने वर्कआउट को स्किप नहीं करते हैं. हिरव मेहता ने बताया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग की वह लेह-लद्दाख में कर रहे थे और वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है. इसके साथ ही ऊंचाई होने की वजह सूर्य की किरणें की नजदीकी से स्किन पर लगती हैं. फिल्म के सेट पर टीम के लोग नींबू पानी और ओआरएस साथ लेकर चलते थे. उन्होंने आगे बताया कि फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग के दौरान घर का खाना का तो मिल सकता थो वह लेह-लद्दाख में मिलने वाले फल लेकर सेट पर जाते थे. हालांकि, उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा खाना देता था. हीरव मेहता ने अपने स्किन केयर पर बात करते हुए कहा, वह दिन में दो बार नहाते हैं और इस दौरान फेसवॉश करते हैं. वह बीते एक महीने से मॉइस्चराइजर लगाना शुरू किया है. उनकी बहन ने उन्हें एसपीएफ अप्लाई करने के लिए कहा तो वह दो-तीन वीक से ये करना शुरू किया. हीरव मेहता ने उनका खाना अच्छा है तो उनकी स्किन अच्छी है.

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हिरव मेहता ने बताया रणवीर सिंह काम करने का अनुभव

हीरव मेहता ने रणवीर सिंह के साथ काम करने का अनुभव के बारे में बात की. उन्होंने बताया है कि लोगों ने उनको स्क्रीन पर देखा है और उन्होंने सामने से देखा है. वह जब फिल्म सेट पर आते हैं तो उनका सुपरस्टार औंरा देखने को मिलता है. हिरव मेहता ने बताया है कि वह रणवीर सिंह से मिलने के लिए उत्सुक था. हालांकि, उनके आते ही शूटिंग शुरू होने की वजह से नहीं मिल पाया. फिर जब उनका मेकअप हो रहा था तो उनसे मिलने का अच्छा मौका था. वह रणवीर सिंह के पास गए और जब उन्होंने कहा, ''तुम अच्छा कर रहे हो.' हिरव मेहता ने बताया कि रणवीर सिंह से इतना सुनते ही वह काफी ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनका काम नोटिस किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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