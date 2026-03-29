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'जमील जमाली से पहले मेरा ये किरदार हुआ था काफी फेमस', Dhurandhar 2 एक्टर राकेश बेदी ने कही ये बात

Rakesh Bedi On His Character Jameel Jamali: राकेश बेदी फिल्म 'धुरंधर' के दोनों पार्ट में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली के किरदार में नजर आए. वेटरन एक्टर ने हाल ही में अपने एक और लोकप्रिय किरदार को लेकर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 29, 2026 7:05 PM IST

'जमील जमाली से पहले मेरा ये किरदार हुआ था काफी फेमस', Dhurandhar 2 एक्टर राकेश बेदी ने कही ये बात
फिल्म धुरंधर 2 में राकेश बेदी ने जमील जमाली का रोल किया.

फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में बीते 11 दिनों से लगी है और जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म से लोग खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म की कहानी के साथ ही किरदारों की भी काफी चर्चा हो रही है. फिल्म में वेटरन एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का रोल किया है. उनके अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' के किरदार जमील जमाली की सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रही हैं. इसी बीच राकेश बेदी ने अपने किरदार को लेकर रिएक्शन दिया है. उनका कहना है कि जमील जमाली से पहले भी उनका किरदार काफी फेमस हुआ था.

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राकेश बेदी ने अपने किरदार पर दिया ये रिएक्शन

'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट में राकेश बेदी के हवाले से गया है, 'फिल्म एक-दूजे के लिए में मेरे किरदार चक्रवर्ती को भी काफी लोकप्रियता मिली थी. हालांकि, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था और लोग ज्यादा जागरूक नहीं होते थे. जब जमील जमाली जैसा कोई किरदार मशहूर हो जाता तो जिंदगी में जरूर बदलाव आता है, लेकिन मैं इसे बहुत ज्यादा मनाने से बचता हूं.' राकेश बेदी ने फिल्म 'धुरंधर' को लेकर कहा, 'फिल्म में अपने रोल के लिए मैंने ये समझने के लिए कोशिश की कि पाकिस्तानी नेता कैसे बोलते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है और उनका अंदाज कैसा होता है. मैंने बस इसी पर थोड़ा काम किया. हालांकि, जमील जमाली एक कॉमिक किरदार हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टैंड-अप कॉमेडियन उसे जरूरी तौर पर असरदार तरीके से निभा पाएगा. वह एक बिल्कुल अलग जॉनर है.'

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फिल्म 'एक-दूजे के लिए' साल 1981 में हुई थी रिलीज

बताते चलें कि फिल्म 'एक-दूजे के लिए' साल 1981 में सिनेमाघरों में आई थी. के बालाचंदर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कमल हासन और रति अग्निहोत्री लीड रोल में थी. फिल्म में राकेश बेदी ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाया था. फिल्म 'एक-दूजे के लिए' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. हालांकि, फिल्म का एंड काफी दुखभरा होता है. फिल्म के लीड स्टार्स के किरदारों की मौत हो जाती है. कमल हासन और रति अग्निहोत्री की फिल्म 'एक-दूजे के लिए' को लिए कहा जाता है कि इसकी रिलीज को बाद सुसाइड के केस बढ़ गए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Entertainment News Rakesh Bedi