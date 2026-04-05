रणवीर सिंह ने 'हेलो-हेलो' सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस, जमकर थिरकीं नीता अंबानी, वीडियो हो रहा वायरल

Ranveer Singh and Nita Ambani Video: नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी सालगिरह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान रणवीर सिंह ने अपनी एनर्जी से चार चांद लगा दिए.

मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी सालगिरह पर हुए कार्यक्रम में कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की थी. 3 अप्रैल यानी शुक्रवार को हुए इवेंट के कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. NMACC की थर्ड एनिवर्सरी पर फिल्म 'धुरंधर 2' के एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है. उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फुल एनर्जी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. रणवीर सिंह का धमाकेदार डांस देखकर नीता अंबानी (Nita Ambani) भी खुद को नहीं रोक पाई और थिरकने लगी. रणवीर सिंह और नीता अंबानी का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की थर्ड एनिवर्सरी पर हुआ जश्न

नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की थर्ड एनिवर्सरी पर मुंबई के बीकेसी में इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे. इस इवेंट में स्टार्स अलग-अलग कई परफॉर्मेंस दिए. वहीं, रणवीर सिंह हमेशा की तरह अपने चिर-परिचित अंदाज से लोगों का ध्यान खींचा. उनका जबरदस्त एनर्जी के साथ डांस करना सबको थिरकने पर मजबूर कर गया. यहां तक कि नीता अंबानी भी खूब थिरकीं. रणवीर सिंह ने 'हैलो हैलो' सॉन्ग पर इवेंट में मौजूद सभी लोगों को डांस करवा दिया. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की तीसरी सालगिरह पर मौजूद अनिल अंबानी काफी खुश नजर आए. रणवीर सिंह और नीता अंबानी का डांस वीडियो वायरल होते ही लोग प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे रणवीर सिंह

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. वह जिस भी इवेंट में नजर आ रहे हैं तो अलग ही माहौल बना दे रहे हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर बात करें तो वह इसमें हमजा अली मजारी का रोल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करता है. ये फिल्म पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' से आगे बढ़ती है और दिखाती है कि जसकीरत सिंह रंगी किस तरह से हमजा अली मजारी बनकर पाकिस्तान पहुंचता है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह का किरदार पाकिस्तान की हालत पलती कर देता है. ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आ रही है और इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more