गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर संजय दत्त और नोरा फतेही की बढ़ी मुश्किलें, NCW ने जारी किया समन

NCW Summoned Sanjay Dutt Nora Fatehi: राष्ट्रीय महिला आयोग ने गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को मिली शिकायत के आधार पर संजय दत्त, नोरा फतेही और फिल्म की टीम को समन जारी किया है.

साउथ मूवी 'केडीः द डेविल' का गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' (Sarke Chunri Teri Sarke) बीते कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) और एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) के इस गाने के लिरिक्स काफी अश्लील थे और इसे यूट्यूब से हटा दिया गया है. इस गाने के मेकर्स की काफी आलोचना हो रही है और इससे जुड़े सभी लोगों को ट्रोल किया जा रहा है. अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संजय दत्त, नोरा फतेही और फिल्म की टीम को समन जारी किया है. गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर मिल रही शिकायतों को बाद एनसीडब्ल्यू ने ये कदम उठाया है. एनसीडब्ल्यू ने इस गाने से जुड़े सभी लोगों से सफाई मांगी है.

गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के लिरिक्स से नाराज हुए लोग

फिल्म 'केडीः द डेविल' के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के रिलीज होते ही हंगामा मच गया था. इस गाने में अश्लील लिरिक्स ने लोगों को नाराज कर दिया. इसके बाद ये लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंच गए. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि गाने के लिरिक्स, कोरियोग्राफी और सीन बच्चों और समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. राष्ट्रीय महिला आयोग ने संजय दत्त, नोरा फतेही और फिल्म की टीम को जवाब तलब किया है. बताते चलें कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्म 'केडीः द डेविल' अप्रैल, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस विवाद को लेकर फिल्म को नुकसान पहुंच सकता है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म को लेकर आगे क्या होता है.

गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' के राइटर ने कही ये बात

गौरतलब है कि फिल्म 'केडीः द डेविल' के गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लिखने वाले रकीब आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डायरेक्टर ने उन्हें गाना लिखने के लिए बोला. जब उन्होंने समय की कमी की बात कही तो उन्हें सिर्फ गाना ट्रांसलेट करने को कहा गया. रकीब आलम ने आगे बताया कि मेकर्स ने उनसे सहा था कि गाना ट्रांसलेट कर दें और इसे फाइन ट्यून कर रिलीज किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गाना वैसे का वैसा रिलीज किया गया और उसका ये नतीजा सामने आया है. बताते चलें ये पहला मौका नहीं है जब किसी गाने को लेकर इतना विवाद हो रहा है. हाल ही में सिंगर और रैपर बादशाह के गाने 'टटीरी' को लेकर हंगामा मचा था और उससे पहले भी कई गानों के सीन या लिरिक्स ने लोगों को निराश किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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