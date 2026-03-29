फैमिली संग स्पॉट हुए संजय दत्त, Dhurandhar 2 के चौधरी असलम को लेकर आए ये कमेंट...

Sanjay Dutt Video: संजय दत्त अपनी फैमिली के साथ स्पॉट हुए हैं और उनका वीडियो वायरल हो रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' के एक्टर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) में एक बार फिर अपने किरदार एसपी चौधरी असलम से लोगों का दिल जीत लिया है. उनकी जबरदस्त अदाकारी और शानदार डायलॉग काफी पसंद किए जा रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में उन्होंने अपने किरदार को इस तरह से निभाया है, जो हमेशा याद किया जाएगा. इसी बीच संजय दत्त का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. एक्टर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

शाहरान और इकरा को देखकर हैरान हुए फैंस

संजय दत्त हाल ही में अपनी पत्नी मान्यता दत्ता और दोनों बच्चे शाहरान और इकरा के साथ एक इवेंट में स्पॉट हुए हैं. इस दौरान संजय दत्त ने अपनी फैमिली के साथ पैप्स को अकेले जमकर पोज दिए हैं. संजय दत्त का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'बाबा कुर्ता तो प्रेस करवा लेते.' एक यूजर ने लिखा है, एसपी साहब. एक यूजर ने लिखा है, 'वाह बाबा.' एक यूजर ने लिखा है, 'बाबा को 30 साल से प्यार करता हूं.' वहीं, सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स ने संजय दत्त और मान्यता दत्त के जुड़वा बच्चों शाहरान और इकरा के लेकर कहा है कि दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं. बताते चलें कि संजय दत्त और मान्यता दत्त ने साल 2008 में शादी की थी. ये कपल साल 2010 में जुड़वा बच्चों का माता-पिता बना था. संजय दत्त ने मान्यता दत्त से पहले दो शादियां की थी. मान्यता दत्त अपने पति संजय दत्त से 19 साल छोटी हैं.

संजय दत्त के रोल की हो रही तारीफ

गौरतलब है कि संजय दत्त ने डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में पाकिस्तानी एसपी चौधरी असलम का रोल किया है. उन्होंने अपने इस रोल को इतना बखूबी निभाया है लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. संजय दत्त का ये किरदार रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित है. चौधरी एसपी असलम को पाकिस्तान में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता रहा है. चौधरी एसपी असलम की साल 2014 में बम ब्लास्ट में मौत हो जाती है. बताते चलें कि आदित्य धर की फिल्म में संजय दत्त के अलावा रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे सितारे नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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