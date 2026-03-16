Dhurandhar 2 में आतंकी बने विवेक सिन्हा को मिल रही धमकियां, एक्टर ने खुद किया खुलासा...

फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के बड़े पर्दे पर आने में 3 दिन का समय है और इसका जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' में आतंकी जहूर मिस्त्री का रोल करने वाले एक्टर विवेक सिन्हा को धमकियां मिल रही हैं. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है. गौरतलब है कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि जहूर मिस्त्री बने विवेक सिन्हा का डायलॉग 'हिंदू एक डरपोक कौम है.' इसके बाद से एक्टर को लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है.
फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में विवेक सिन्हा के डायलॉग की हो रही चर्चा
एक्टर विवेक सिन्हा ने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में उनके डायलॉग के लेकर लोग उनको धमकियां दे रहे हैं. हालांकि, उनको इस बात की खुशी है कि लोगों को उनका काम पसंद आया है. इसके अलावा विवेक सिन्हा ने फरीदून शहरयार के यूट्यूब चैनल पर फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर को लेकर कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके किरदार से इसकी शुरुआत होगी. डायरेक्टर आदित्य धर ने उनके डायलॉग से ट्रेलर का मूड सेट किया. विवेक सिन्हा ने फिल्म 'धुरंधर 2' में अपने किरदार जहूर मिस्त्री को लेकर कहा कि आदित्य धर ने पहले ही उन्हें इसके बारे में बता दिया था. फिल्म के सेट पर माहौल काफी अच्छा था, जिससे एक्टिंग करना आसान रहा.
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