Dhurandhar 2: सारा अर्जुन के लिए रणवीर सिंह नहीं हैं 'धुरंधर'! एक्ट्रेस ने भरी महफिल में कही ये बात, Video Viral

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जबरदस्त माहौल बना हुआ है. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं. मेकर्स ने फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू शोज रखे हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है. इसी बीच फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन (Sara Arjun) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने बताया है कि असली 'धुरंधर' कौन है. आइए जानते हैं कि सारा अर्जुन ने क्या कहा है.
सारा अर्जुन का वीडियो हुआ वायरल
सारा अर्जुन ने साल 2025 के दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. अब वह इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' में काम करते नजर आएंगी. इसी बीच सारा अर्जुन एक इवेंट में पहुंची थीं और उनका वीडियो सामने आया है. इसमें वह कह रही हैं, 'आज जो धुरंधर बनी है वो आपकी वजह से बनी है और मैं हमेशा कहती रहूंगी कि असली धुरंधर और सबसे बड़ी धुरंधर हमारी ऑडियंस है. इसके बाद इवेंट मौजूद उन्हें चियर करते हैं.' सारा अर्जुन का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है और लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.
Sara Arjun - asli dhurandhar aur sabse bada dhurandhar hamare audience hai ✌️ She is so cute ? #DhurandharTheRevenge #Dhurandhar2 pic.twitter.com/3uRbeXNsyLAlso Read
— ? (@sapphiirepixie) March 17, 2026
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