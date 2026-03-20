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Dhurandhar 2 की सक्सेस पार्टी में 'भाभीजी' ने रणवीर सिंह को मारा थप्पड़? वीडियो हुआ वायरल

Dhurandhar 2 Success Party Video: 'धुरंधर 2' की सक्सेस पर एक पार्टी रखी गई और इसमें फिल्म से जुड़े तमाम सितारे पहुंचे थे. सौम्या टंडन ने पार्टी के फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 20, 2026 12:55 PM IST

Dhurandhar 2 की सक्सेस पार्टी में 'भाभीजी' ने रणवीर सिंह को मारा थप्पड़? वीडियो हुआ वायरल
फिल्म धुरंधर 2 की सक्सेस के लिए पार्टी रखी गई थी.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) समेत कई सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhuranhar 2) सिनेमाघरों में छप्परफाड़ कमाई कर रही है. 19 मार्च को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है और कई मूवीज के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' की शुरुआत ने बता दिया है कि ये बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आने वाली है. फिल्म को मिल रहे जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद मेकर्स ने सक्सेस पार्ट की आयोजन किया. मुंबई में हुई इस पार्टी में फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट की स्टारकास्ट ने शिरकत की. फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी के फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है.

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सौम्या टंडन ने शेयर किया पोस्ट

फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस पार्टी में रणवीर सिंह के अलावा सौम्या टंडन, क्रिस्टल डिसूजा, सारा अर्जुन, आयशा खान समेत तमाम सितारे नजर आए. फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी का रोल करने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पार्टी के फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं. एक्ट्रेस ने अलग-अलग लोगों के साथ तस्वीरें क्लिक करवाईं और ग्रुप फोटोज भी लिए. वहीं, सौम्या टंडन ने पार्टी में फिल्म का थप्पड़ वाला सीन रणवीर सिंह के साथ रिक्रिएट किया. इसके बाद वह हंसने लगती हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' में जब रहमान डकैत का जनाजा उठता है तो उसकी पत्नी उल्फत यानी सौम्या टंडन ने हमजा अल मजारी यानी रणवीर सिंह को थप्पड़ मारा था. गौरतबल है कि फिल्म 'धुरंधर' में उल्फत अपने बेटे की मौत के बाद पति रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती हैं.

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फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' ने भारत में जहां पहले दिन 100 करोड़ी हुई है, वहीं वर्ल्डवाइड 200 करोड़ी हो गई है. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ने भारत में 172.63 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है जबकि विदेश में 64 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह से फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्डवाइड 236.63 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. बताते चलें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पेड प्रीव्यू शोज का जबरदस्त फायदा मिला है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, सौम्या टंडन, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, विवेक सिन्हा, दानिश इकबाल जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Saumya Tandon