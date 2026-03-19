Dhurandhar 2 में कुछ सेकंड का सीन करके छा गईं यामी गौतम, अब वायरल हो रहा एक्ट्रेस का ये वीडियो...

Yami Gautam Video: एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्म 'धुरंधर 2' में कैमियो किया है और इसकी चर्चा हो रही है. इसी बीच उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को लेकर आ रहे रिएक्शन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों काफी एंटरटेन हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने कैमियो किया है. यामी गौतम भले ही फिल्म में कुछ सेकंड के लिए नजर आई हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ गईं. इसी बीच एक्ट्रेस प्राइम वीडियो के एक इवेंट में पहुंची थीं और उनका वीडियो सामने आया और वह काफी खुश हैं. आइए देखते हैं कि उनके इस वीडियो में क्या खास बात है.

Read more