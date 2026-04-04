Dhurandhar 2: कोर्ट-कचहरी के झमेले में फंसी रणवीर सिंह की फिल्म, जानिए किस पर किया आदित्य धर ने केस?...

Dhurandhar 2 Aditya Dhar files case against Santosh Kumar: रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'ने इस सम. बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. इसी बीच 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आपको सदमा लग जाएगा.

Dhurandhar 2 Aditya Dhar files case against Santosh Kumar: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रखा है. ये फिल्म लगातार नोट छाप रही है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की मेहनत रंग ला रही है. वर्ल्डवाइड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने 1500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं इंडिया में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कमाई 1000 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है. लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर बज्ज बना हुआ है. ऐसे में बाकी लोग भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के नाम के सहारे लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो आदित्य धर ने हाल ही में किसी पर केस कर दिया है. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस के बीच हंगामा मचा दिया है. चलिए जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है?

क्या है फिल्म 'धुरंधर 2' जे जुड़ा ये मामला?

कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि बॉलीवुड के जानेमाने फिल्ममेकर संतोष कुमार ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी पर कमेंट किया था. उन्होंने दावा किया है कि धुरंधर की कहानी उनकी अपकमिंग फिल्म डी साहब से चुराई गई है. ये बयान देकर संतोष कुमार ने हंगामा मचा दिया था. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टीम ने संतोष कुमार के खिलाफ एक्शन ले लिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' की टीम ने संतोष कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है. हाल ही में आदित्य धर की टीम ने संतोष कुमार के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है. संतोष कुमार के घर एक नोटिस भी भेजा जा चुका है.

कोताही बरतने के मूड में नहीं हैं आदित्य धर

मना करने के बाद भी संतोष कुमार लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में गलत बातें कर रहे हैं, जिसका असर फिल्म की कमाई पर पड़ सकता है. ऐसे में आदित्य धर, संतोष कुमार को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं. इससे साफ पता चलता है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आदित्य धर कितने गंभीर हैं. गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की सफलता के आगे पूरे बॉलीवुड को सांप सूंघ गया है. कोई भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है, और जो लोग बोल भी रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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