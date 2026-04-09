Dhurandhar 2: संतोष कुमार को कोर्ट में घसीटने का हुआ Aditya Dhar को फायदा, हाईकोर्ट ने उठाया बड़ा कदम

Dhurandhar 2 Aditya Dhar gets interim relief: फिल्म धुरंधर 2 की वजह से कुछ समय पहले ही आदित्य धर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब संतोष कुमार मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है.

Dhurandhar 2 Aditya Dhar gets interim relief: फिल्म धुरंधर 2 जिस तरह से कमाई कर रही है, उसी हिसाब से इस फिल्म के साथ विवाद जुड़ रहे हैं. हाल ही में जानेमाने फिल्ममेकर संतोष कुमार ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की कहानी को लेकर बड़ा दावा किया था. संतोष कुमार (Santosh Kumar) ने बताया था कि धुरंधर की कहानी उनकी फिल्म डी साहब से चुराई गई है. ये खबर कुछ समय में ही आग की तरह फैल गई थी. जिसके बाद आदित्य धर ने बिना देर किए संतोष कुमार को कोर्ट में घसीट लिया था. इसी बीच आदित्य धर (Aditya Dhar) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो संतोष कुमार मामले में आदित्य धर को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. खबर है कि कोर्ट ने संतोष कुमार पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से रोक लगा दी है. ऐसा होते ही हाईकोर्ट ने आदित्य धर को अंतरिम राहत दे दी है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से जुड़े इस मामले की सुनवाई अब 16 अप्रैल को होने वाली है. मामले के बारे में बात करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने संतोष कुमार की फटकार लगाई है. केस की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने की है.

कोर्ट जाकर बुरा फंसे संतोष कुमार

डॉ. बीरेंद्र सराफ, आदित्य धर की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं. इस दौरान डॉ. बीरेंद्र सराफ ने अदालत से अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह किया है, ताकि संतोष कुमार को फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर किसी भी तरह का बयान देने से रोका जा सके. संतोष कुमार लगातार धुरंधर 2 के बारे में बयानबाजी कर रहे थे. कोर्ट के इस फैसले से एक बात को साफ हो चुकी है कि अब संतोष कुमार अपनी मर्जी के फिल्म धुरंधर 2 के बारे में कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के रिलीज होते ही बॉलीवुड को सूंघा सांप

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज'की रिलीज के बाद जहां एक तरफ हर कोई आदित्य धर की तारीफ कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के पास फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की तारीफ करने के लिए एक शब्द तक नहीं है. बॉलीवुड ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' परक चुप्पी साध रखी है. कुछ समय पहले ही राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड की क्लास लगाई थी. राम गोपाल वर्मा ने दावा किया था कि बॉलीवुडवाले फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' जैसी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी फिल्म के बारे में बात नहीं करनी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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