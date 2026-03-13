अब उड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर गर्दा... Dhurandhar 2 को फाइनल टच देने में जुटे आदित्य धर, Ranveer Singh ने भी तोड़ चुप्पी

Ranveer Singh reacts on Dhurandhar 2 Aditya Dhar Birthday Post: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलाज से ठीक पहले आदित्य धर ने अपने बर्थडे पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के सामने आते ही रणवीर सिंह ने कमेंट कर दिया है.

Ranveer Singh reacts on Dhurandhar 2 Aditya Dhar Birthday Post: संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), आर माधवन (R Madhavan) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली है. इस फिल्म के रिलीज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. जियो स्टूडियो और 62 Studios की इस फिल्म के रिलीज का इंतजार तो बच्चे-बच्चे को है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के डायरेक्टर आदित्य धर अचानक ही सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल बीते दिन ही आदित्य धर ने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है. जन्मदिन के मौके पर आदित्य के घर के फैंस ने सोशल मीडिया पर उनको जमकर बधाईयां दीं. हाल ये था कि बीते दिन हर कोई फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' और आदित्य धर के बारे में ही बात करते नजर आए. फैंस का इतना प्यार देखकर आदित्य धर भी बहुत इमोशल हो हए हैं. यही वजह है कि आदित्य धर ने बिना देर किए एक लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को धन्यवाद बोला है.

पोस्ट में क्या लिखकर बैठे हैं आदित्य धर?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज से ठीक पहले आदित्य धर ने लिखा, मैंने अपना जन्मदिन फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को फाइनल टच देने में बिताया है. ये काम करते हुए मैं एक मिनट के लिए रुका और मैंने पीछे पलटकर देखा. तब मुझे एहसास हुआ कि बीता पूरा साल मेरा कैसा गया है. आज मैं यहां बैठा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की टीम हमेशा मेरे साथ थी. आप सभी लोगों ने काम करते समय मुझ पर भरोसा जताया. मैं लगातार आपके ट्वीट, पोस्ट और स्पॉइलर पढ़ रहा हूं. मैंने आदित्य धर पर बने मीम्स भी देखे हैं. मैं आप लोगों को हल्के में नहीं ले सकता. मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूं जहां कभी भी कुछ भी बदल सकता है.

रणवीर सिंह का भी आया कमेंट

आगे आदित्य धर ने लिखा, हर फिल्म की रिलीज के बाद किस्मत बदल जाती है. सच ये है कि मेरे लिए ऑडियंस ही सब कुछ है. इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. मैंने समझा है कि अपने सपनों से कभी भी गिव अप मत करो. हो सकता है कि तुमने बड़े सपने देख लिए हैं., कोई बात नहीं, बस आगे बढ़ो. आप काम पर सब कुछ लुटा दो. यूनिवर्स आपके काम का फल आपको देगी. हर स्ट्रगल लेजेंड्री जरूर बनती है. आपको जहां जाना है, वहां पहुंच ही जाओगे. आदित्य धर की इस पोस्ट पर रणवीर सिंह ने भी कमेंट किया है. रणवीर सिंह ने लिखा, आपे बहुत शानदार लिखा है. ये साल तो शानदार था ही और ऐसे और भी साल आएंगे.

