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Dhurandhar 2 को कम रुपये में करें एंजॉय, दिल्ली-नोएडा के इन सिनेमाघरों में मिल रही फिल्म की सस्ती टिकट!

Dhurandhar 2 Tickets Price: बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की बंपर एडवांस बुकिंग हो रही है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को कम रुपये में देखने के लिए दिल्ली और नोएडा के किन सिनेमाघरों में जाना चाहिए.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 16, 2026 5:04 PM IST

Dhurandhar 2 को कम रुपये में करें एंजॉय, दिल्ली-नोएडा के इन सिनेमाघरों में मिल रही फिल्म की सस्ती टिकट!
फिल्म धुरंधर 2 को एडवांस बुकिंग में बंपर रिस्पॉन्स मिल रहा है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को देखने के लिए लोग 19 मार्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के पहले पार्ट की कहानी ने लोगों को इस तरह से बांधा है कि फिल्म के दूसरे पार्ट को देखकर ही मजा आएगा. फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू (18 मार्च) की एडवांस बुकिंग से मेकर्स ने तगड़ी कमाई कर ली है. वहीं, फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग में बंपर कमाई हो रही है. इसी बीच आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के सस्ते टिकट के लिए दिल्ली और नोएडा के किन सिनेमाघरों में फिल्म देखने जाएं.

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19 मार्च को रिलीज होगी फिल्म 'धुरंधर 2'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. डायरेक्टर आदित्य धर की इस फिल्म का काफी ज्यादा बज बना हुआ है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जबरदस्त क्रेज है. दिल्ली-एनसीआर में सुबह और दोपहर के शोज हाउसफुल हैं. वहीं, शाम और रात के शोज की टिकट बुकिंग तेजी से हो रही है. 'बुक माई शो' के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को दिल्ली और नोएडा में कम रेट की टिकट पर देखने का मन बना रहे हैं तो कुछ सिनेमाघरों ये सुविधा मिल रही है.

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200 रुपये में देखें फिल्म 'धुरंधर 2'

दिल्ली के द्वारका में वेगाज पीवीआर में दोपहर के लिए 200 रुपये की टिकट मिल रही है. यहां पर सुबह के शोज हाउसफुल हैं लेकिन दोपहर से लेकर शाम के शो टिकट अवेलेबल हैं. दिल्ली में सिनेपोलिस, पेसिफिक एनएसपी 2 में 200 रुपये की टिकट अवेलबेल है. नोएडा के पीवीआर सुपरप्लेक्स लॉजिक्स में 200 रुपये की टिकट मिल रही है. गुरुग्राम में पेप्सी पीवीआर एम्बियंस में भी 200 रुपये की टिकट ली जा सकती है. दिल्ली में पीवीआर सिटी वॉक में 200 रुपये की टिकट अवेलबेल है. दिल्ली में सिनेपोलिस डीएलएफ एवेन्यू साकेत में शाम के शोज की टिकट 200 रुपये में मिल रही है.

इन सिनेमाघरों में मिल रही सस्ती टिकट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को 200 रुपये में देखने के लिए आईएनओएक्स पैसिफिक मॉल (जसोला), वेब सिनेमा (नोएडा), आईएनओएक्स (नेहरू प्लेस), सिनेपोलिसः यूनिटी वन मॉल (रोहिणी दिल्ली), सिनेपोलिसः वी3एस ईस्ट सेंटर न्यू (दिल्ली) जा सकते हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की महंगी टिकट के बीच दिल्ली नोएडा के इन सिनेमाघरों में फैंस के लिए राहत है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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