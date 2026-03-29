Dhurandhar 2 का आतंक देखकर घबराए Akshay Kumar? Bhooth Bangla की रिलीज डेट में किए बदलाव...

Akshay Kumar Bhooth Bangla makers consider delaying film release: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को बदले का फैसला कर डाला है. चलिए जानते हैं कि फिल्म की नई रिलीज डेट क्या होने वाली है.

Akshay Kumar Bhooth Bangla makers consider delaying film release: बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं. कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) का टीजर शेयर करके फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया था. टीजर में दावा किया गया था कि फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट को थोड़ा और आगे खिसका दिया गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म धुरंधर 2 की सफलता को देखते हुए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने ये फैसला किया है. अब फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल की जगह 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. मेकर्स का ये फैसला उस समय आया है जब फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी को बॉक्स ऑफिस पर जगह तक नहीं मिली. धुरंधर 2 के आगे हॉलीवुड की इस फिल्म को किसी ने भी भाव नहीं दिया है. ऐसे में अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को समझ आ चुका है कि फिल्म को रिलीज करने के लिए ये समय सही नहीं है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोगों को बाकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दे ही नहीं रही हैं.

फिल्म 'भूत बंगला' के मेकर्स को लग रहा है डर?

कहना गलत हीं होगा कि फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी का हाल देखकर फिल्म 'भूत बंगला' के मेकर्स डर गए हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म 'भूत बंगला' के मेकर्स फिलहाल धुरंधर 2 के साथ क्लैश नहीं करना चाहते हैं. यही वजह है जो रातों रात अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया. इसका फायदा फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ही मिलने वाला है. अब कम से कम 17 अप्रैल तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी फिल्म टक्कर नहीं दे पाएगी. ये खबर सुनकर आदित्य धर और रणवीर सिंह की टीम खुश जरुर हो जाएगी.

फिल्म 'भूत बंगला' के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार जानते हैं कि वो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' से सामना करने जा रहे हैं. यही वजह है जो फिल्म के टीजर रिलीज होते ही अक्षय कुमार ने भूत बंगला को प्रमट करना शुरू कर दिया था. कुछ समय पहले ही अक्षय कुमार एकता कपूर के साथ नागिन 7 के सेट पर पहुंचे थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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