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Dhurandhar 2: क्या सच में 'बड़े साहब' से खौफ खाता है डिप्रेशन? जानिए क्या है Danish Iqbal की फुर्ती का राज Exclusive

Dhurandhar 2 Danish Iqbal react on secret of good health: हाल ही में फिल्म धुरंधर 2 के बड़े सहाब यानी एक्टर दानिश इकबाल ने अपनी फिटनेस का राज जमाने को बता दिया है. बॉलीवुड के दाउद इब्राहिम का बयान सुनकर आपको भी अपना बचपन याद आ जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 28, 2026 3:44 PM IST

Dhurandhar 2: क्या सच में 'बड़े साहब' से खौफ खाता है डिप्रेशन? जानिए क्या है Danish Iqbal की फुर्ती का राज Exclusive
Dhurandhar 2: क्या सच में 'बड़े साहब' से खौफ खाता है डिप्रेशन?

Dhurandhar 2 Danish Iqbal react on secret of good health: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) में खुलासा हो चुका है कि आखिर बड़े साहब कौन हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म में बड़े साहब बनकर दानिश इकबाल ने धमाल मचा दिया है. अपनी पहचान खुलते ही बड़े साहब ने खुलकर बात करनी शुरू कर दी है. कुछ समय पहले ही दानिश इकबाल ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है. दानिश इकबाल ने बताया है कि वो अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी फिटनेस बरकरार है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश इकबाल ने कहा, भारत का एक हिट गेम है क्रिकेट… जिसे बच्चे गली-मोहल्ले में खूब खेलना पसंद करते हैं. मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौकीन हूं. जब भी मुझे मौका मिलता है मैं क्रिकेट खेलता हूं. मैं वॉक बहुत करता हूं. जब मौका मिलता है तो मैं जिम भी जाने की कोशिश करता हूं. फिट रहना हमारे प्रोफेशन की एक जरूरत है. वरना तो आराम से लेटे रहो बड़े साहब की तरह… लेकिन मैं उनकी तरह लेटा हीं चाहता, लेकिन मैं लेटकर फिल्में जरुर देखना पसंद करूंगा.

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डिप्रेशन को लगता है बॉलीवुड के दाउद से डर?

ये बयान देकर दानिश इकबाल ने हंगामा मचा दिया है. लोग समझ चुके हैं कि दानिश इकबाल यानी बड़े साहब से तो डिप्रेशन भी डरता है, इजाइटी जैसी चीजें तो दानिश इकबाल को छू भी नहीं सकती. भाई, क्रिकेट खेलने वाले लोग ऐसे ही थोड़े फिट रहते हैं. फिलहाल रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' की वजह से दानिश इकबाल छाए हुए हैं. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश इकबाल ने अपने किरदार के बारे में भी खुलकर बात की. दानिश इकबाल ने बताया कि कैसे वो 7-8 घंटे तक केवल मेकअप करते ही रह जाते थे.

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धुरंधर 2 की सफलता ने दानिश इकबाल को किया इमोशनल

धुरंधर 2 की सफलता के बारे में दानिश इकबाल ने खुलकर बात की. दानिश इकबाल ने बताया कि मेरा किरदार निगेटिव है, बावजूद इसके लोग मेरे किरदार को पसंद कर रहे हैं. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. जब मैं ये किरदार निभा रहा था तब मुझे ये नहीं पता था कि इस किरदार को इतना प्यार मिलेगा. मैं बस इतना कह सकता हूं कि धुरंधर 2 की टीम की मेहनत आखिरकार सफल हो गई. ये बयान देकर दानिश इकबाल ने सबका दिल जीत लिया है. धुरंधर 2 के रिलीज के बाद से ही दानिश इकबाल की रील्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags #humfittohindiahit Danish Iqbal Dhurandhar 2 Ranveer Singh