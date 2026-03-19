Dhurandhar 2 के 'बड़े साहब' ने खोला राज, सेट पर ऐसे छिपाया गया था सबसे बड़ा ट्विस्ट, कहा 'मुझे खुद नहीं पता'

बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही 'धुरंधर 2' ने आखिरकार उस राज से पर्दा उठा दिया है, 'बड़े साहब' की पहचान अब सबके सामने है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस किरदार को निभाने वाले एक्टर को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था.

सिनेमाघरों में 'धुरंधर 2' की दस्तक के साथ ही सोशल मीडिया पर एक सवाल का शोर रुक गया है "आखिर कौन हैं बड़े साहब?" साल 2025 की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' के बाद से ही यह नाम एक पहेली बना हुआ था. अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और दर्शकों को अपना जवाब मिल गया है. लेकिन इस खुलासे के साथ जो कहानी सामने आई है, वह फिल्म के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा फिल्मी है.

कौन हैं असली 'बड़े साहब'?

अगर आपने अब तक फिल्म नहीं देखी है, तो आपको बता दें कि फिल्म में 'बड़े साहब' कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का किरदार है. इस रहस्यमयी भूमिका को निभाया है एक्टर दानिश इकबाल ने. दानिश ने अपनी अदाकारी से इस किरदार में जान फूंक दी है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी.

एक्टर का शॉकिंग खुलासा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दानिश इकबाल ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें खुद इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि वह 'बड़े साहब' का ही रोल प्ले कर रहे हैं. दानिश के मुताबिक, निर्देशक आदित्य धर इस सीक्रेट को लेकर बेहद गंभीर थे. दानिश ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो कुछ महीने पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरा किरदार ही 'बड़े साहब' है. मुझे थोड़ा शक जरूर था, लेकिन आदित्य ने इस जानकारी को बहुत गुप्त रखा था."

सेट पर माहौल ऐसा था कि हर कोई दानिश को 'दाऊद भाई' या 'साहब' कहकर पुकारता था. दानिश को पता था कि वह दाऊद इब्राहिम का रोल कर रहे हैं, लेकिन क्या वही इस पूरी फ्रेंचाइजी के मास्टरमाइंड 'बड़े साहब' हैं? इस पर 100% मुहर फिल्म की डबिंग और रिलीज के करीब ही लगी.

कौन हैं दानिश इकबाल?

दानिश इकबाल एक थिएटर एक्टर हैं. उन्हें डिजिटल दुनिया में असली पहचान 'महारानी 2' के 'दिलशाद मिर्जा' के किरदार से मिली थी. इसके अलावा उन्होंने 'भक्षक' और 'हक' जैसे प्रोजेक्ट्स में भी अपनी छाप छोड़ी है. 'धुरंधर 2' में उनकी कास्टिंग और उनके किरदार को जिस तरह छिपाकर रखा गया, उसने फिल्म की हाइप को और बढ़ा दिया है.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' की सुनामी

19 मार्च को रिलीज हुई 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस के पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. 18 मार्च को हुए पेड प्रिव्यूज में ही सिनेमाघर हाउसफुल थे. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अब तक 118.06 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी के बावजूद, 'बड़े साहब' का सस्पेंस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी साबित हुआ है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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