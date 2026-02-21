ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 Trailer: नोट कीजिए तारीख... इस दिन रिलीज होगा रणवीर सिंह की फिल्म का ट्रेलर, खौफ के मारे थर्राएगा दुश्मनों का दिल

Dhurandhar 2 Trailer Release Date: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना धुरंधर 2 के जरिए एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए तैयार हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 21, 2026 7:46 AM IST

Dhurandhar 2 Trailer: नोट कीजिए तारीख... इस दिन रिलीज होगा रणवीर सिंह की फिल्म का ट्रेलर

अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब संजय दत्त, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. ये फिल्म 'धुरंधर' की कमाई का ही असर है जो मेकर्स जल्द से जल्द इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लाने की तैयारी कर रहे हैं. मार्च में रणवीर सिंह अपने फैंस को 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का तोहफा देने वाले हैं. हाल ही में खबर आई थी कि 'धुरंधर 2' की डबिंग रणवीर सिंह ने खत्म कर ली है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर एक और बड़ा दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की रिलीज की डेट लीक हो गई है. पिंकविला की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2' 5 मार्च के आसपास रिलीज हो सकता है. बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर लॉन्च को लेकर खास तैयारी कर रखी है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर में एक से बढ़कर एक एक्शन होने वाले हैं.

ईद पर मिलने वाला है फैंस को तगड़ा सरप्राइज

अब ये तो हर कोई जानता है कि ईद के मौके पर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. ऐसे में मेकर्स फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर और भी तगड़ा बज्ज बनाने की कोशिश करने वाले हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि इस बार उनकी टक्कर यश की फिल्म टॉक्सिक के साथ होने वाली है. बीते दिन ही यस ने अपने फैंस को एक शानदार तोहफा दिया है. बीते दिन ही टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया गया है. टॉक्सिक के टीजर ने आते ही सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. हाल ये है कि लोगों ने टॉक्सिट का टीजर देखते ही उसकी तुलना रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 से करनी शुरू कर दी.

टॉक्सिक के टीजर ने फैंस को किया कंफ्यूज

भले ही टॉक्सिक का टीजर देखकर लोगों के होश उड़ गए हों लेकिन कहीं न किसी ये टीजर फैंस का दिल नहीं जीत पाया है. सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये दावा कर रहे हैं उनको टॉक्सिक की कहानी जरा भी समझ नहीं आई है. ऐसे में हो सकता है कि फिल्म में लोग यश और उनके किरदार से कनेक्ट ही न कर पाएं. अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो इसका फायदा फिल्म 'धुरंधर 2' को मिलने वाला है. वैसे भी फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए लोग हद से ज्यादा उत्साहित हैं. फैंस का मानना है कि फिल्म 'धुरंधर 2' टॉक्सिक से बेहतर फिल्म होगी. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

