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Dhurandhar 2: लोगों की आंखों में झोंकी धूल... 'बड़े साहब' का वो राज जिसे जानकर चकराएगा दिमाग, Danish Iqbal ने खोला कच्चाचिट्ठा Exclusive

Danish Iqbal react on his Young and older look secret in Dhurandhar 2: हाल ही में फिल्म धुरंधर 2 में बड़े साहब का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश इकबाल ने एक ऐसा राज खोल दिया है, जिसे देखकर फैंस को सदमा लगने वाला है. ये राज दाउद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है. चलिए जानते हैं कि हम आखिर क्या बात कर रहे हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 27, 2026 11:18 AM IST

Dhurandhar 2: लोगों की आंखों में झोंकी धूल... 'बड़े साहब' का वो राज जिसे जानकर चकराएगा दिमाग, Danish Iqbal ने खोला कच्चाचिट्ठा Exclusive
Dhurandhar 2 Bade Sahab

Danish Iqbal react on his Young and older look secret in Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) रिलीज होने के बाद फैंस ने चैंन की सांस ली है. तीन महीने बाद फैंस को समझ आ गया है कि आखिर बड़े साहब कौन हैं. बड़े सहाब की मिस्ट्री ने फैंस का दिमाग खराब कर रखा था. अब जाकर लोगों को सच का पता चल गया है. ऐसे में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आर माधवन (R Madhwan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के साथ साथ दानिश इकबाल ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. फिल्म धुरंधर 2 में दानिश इकबाल ने ही बड़े साहब यानी दाउद इब्राहिम का किरदार निभाया है. बड़े साहब फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि अब बड़े साहब यानी दानिश इकबाल ने अपने किरदार को लेकर खुलासे करे शुरू कर दिए हैं. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दानिश इकबाल ने दाउद इब्राहिम का सबसे बड़ा राज बता दिया है. जब दानिश इकबाल से पूछा गया कि उनके पहले सीन में दाउद इब्राहिम की तस्वीर लगाने का आइडिया किसका था तब उन्होंने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया.

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दानिश इकबाल ने खोला राज

दानिश इकबाल ने कहा, 'ये तस्वीर दाउद इब्राहिम की नहीं बल्कि मेरी है। जवान दाउद बनने के लिए मेरे लुक पर बहुत काम किया गया है. ये लुक इतना जबरदस्त था कि लोगों ने मुझे ही दाउद इब्राहिम समझ लिया. इस लुक के मेकअप में मुझे करीब 3 घंटे लगते थे. हालांकि बूढ़ा दाउद बनना थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिग था.' रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' में अपने लुक के बारे में बात करते हुए दानिश इकबाल ने कहा, 'आपको समझना होगा कि जवान और बूढ़ा दाउस 2 अलग किरदार हैं. पहले किरदार में ढलने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता था. हालांकि बूड़ा लुक लेने के लिए मुझे घंटों लग जाते थे. घंटों मेकअप करने के बाद मुझे खाने-पीने में भी दिक्कत होती है. मैं उस तरह का इंसान हूं जो कि बिना चबाए खाना खाए तो मजा नहीं आता. मेकअप की वजह से मुझे लिक्विड फूड लेना पड़ता था.'

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दानिश इकबाल ने दिया फैंस को सदमा

दानिश इकबाल ने आगे कहा, 'बूढ़े दाउद इब्राहिम का किरदार निभाने मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था. निगेटिव होने के बाद भी फैंस को मेरा किरदार पसंद आया है. ये मेरे लिए खुशी की बात है' दानिश इकबाल ने ये बयान देकर अपने फैंस को चौंका दिया है. जब फिल्म धुरंधर 2 रिलीज हुई थी तो दानिश इकबाल की जबरदस्त एंट्री करवाई गई थी. बेड पर लेटे बड़े साहब के सिर पर एक तस्वीर लगी थी जिसे देखकर सबको पता चला था कि ये दाउद इब्राहिम है. अब जाकर दानिश इकबाल ने इस तस्वीर का राज खोला है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt