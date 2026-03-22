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Dhurandhar 2: Aditya Dhar के साथ काम करने पर उजैर बलूच ने तोड़ी चुप्पी, हमजा को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive

Dhurandhar 2 Danish Pandor reacts on working with Aditya Dhar: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में इस समय हमजा के दोस्त उजैर बलूच ने हंगामा मचा रखा है. लगातार उजैर बलूच की रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 4:21 PM IST

Dhurandhar 2: Aditya Dhar के साथ काम करने पर उजैर बलूच ने तोड़ी चुप्पी, हमजा को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात Exclusive
Dhurandhar 2 Uzair Baluch viral

Dhurandhar 2 Danish Pandor reacts on working with Aditya Dhar: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) फैंस के बीच बवाल मचा रही है. तीन दिनों में ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपए छाप डाले हैं. फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) के काम ने लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं इन सितारों की भीड़ में उजैर बलूच ने लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी है. उजैर बलूच के साथ हमजा ने जो किया वो किसी को पसंद नहीं आ रहा . यही वजह है जो इस बार उजैर बलूच ने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है. लोग उजैर बलूच को बेचारा बता रहे हैं. उजैर बलूच की कहानी में आए ट्विस्ट ने उसे हमजा से भी बड़ा हीरो बना दिया है. कुछ समय पहले ही उजैर बलूच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर ने अपने किरदार के बारे में बात की है. हाल ही में उजैर बलूच ने बताया है कि उनको आदित्य धर के साथ काम करके कैसा लगा.

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दानिश पंडोर ने दिया बड़ा बयान

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, बहुत अच्छा लगता है जब आपक मेहनत रंग लाती है. पूरी टीम ने बहुत ही शिद्दत के साथ 3 साल दिए. आदित्य धर ने तो 5-6 साल तक लगातार इस फिल्म पर काम किया है. मैंने अपने किरदार पर बहुत काम किया था. कैसा दिखना है कैसे चीजें हैंडल करनी है, कैसे चलता है. आदित्य सर ने मुझे रीयल रहने के लिए कहा था. किरदार आपको बताता है कि आगे क्या करना है. आदित्य सर ने अपनी पूरी टीम को स्पेस दिया था कि जैसा लगे वैसे एक्टिंग करो. वो बोलते थे कि अगर किसी सी को इंप्रोवाइज करना है तो कर डालो. अगर उनको ठीक लगेगा तो वो उस सीन को फिल्म का हिस्सा जरुर बनाएंगे. अगर नहीं ठीक लगेगा तो वो उसे बदलने के लिए कहते थे.

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रणवीर सिंह पर दानिश पंडोर ने लुटाया प्यार

रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए दानिश पंडोर ने कहा, नरेशन के समय मेरी पहली मुलाकात रणवीर सिंह से हुई थी. वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरा नाम लिया. उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि जो भी करेंगे, शानदार करेंगे. अच्छा लगता है कि आपका कोस्टार आपको इतना प्यार दे रहा है. आप डरना बंद कर देते हैं. अब तो कर देंगे ऐसी फीलिंग आती है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Danish Pandor Dhurandhar 2 Ranveer Singh