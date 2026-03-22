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'मैंने पहला पार्ट नहीं देखा लेकिन...' Dhurandhar 2 देखने सिनेमाघर जाएंगे Darasing Khurana? फिल्म को लेकर कही ये बात Exclusive

Darasing Khurana reacts on watching Dhurandhar 2: हाल ही में मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल रह चुके दारासिंग खुराना ने बताया है कि वो धुरंधर 2 के बारे में क्या विचार रखते हैं. दारासिंग खुराना फिल्म को मिल रहे रिएक्शन देखकर दंग रह गए.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 22, 2026 5:01 PM IST

'मैंने पहला पार्ट नहीं देखा लेकिन...' Dhurandhar 2 देखने सिनेमाघर जाएंगे Darasing Khurana? फिल्म को लेकर कही ये बात Exclusive
Darasing Khurana on Dhurandhar 2

Darasing Khurana reacts on watching Dhurandhar 2: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने एक बार फिर से रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan), सारा अर्जुन (Sara Ajun) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) जैसे सितारों की किस्मत चमका दी है. ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है. ऐसे में बॉलीवुड सितारों पर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का भूत सवार हो गया है. हाल ही में मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल रह चुके दारासिंग खुराना ने फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए दारासिंग खुराना ने कहा, 'धुरंधर को लेकर बहुत बज बना हुआ है. इस फिल्म को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है. हां तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहा हूं. यहां मैं एक बात बोला चाहता हूं कि मैं बहुत ही लिमिटेड कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करता हूं. चाहे फिल्म हो, टीवी हो या फिर फोन हो... मैंने अब तक धुरंधर का पहला पार्ट भी नहीं देखा है.

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दारासिंग खुराना ने किया बड़ा खुलासा

आगे दारासिंग खुराना ने कहा, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर मैं लगातार लोगों के रिएक्शन देख रहा हूं. अब मेरे मन में भी फिल्म देखने की जिग्यासा जाग रही है. लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म लंबी बोर भी छोटी लगती है. तो समझ जाइए कि कुछ तो दिलचस्प हो रहा है. इसलिए शायद मैं पहले पहला भाग देखूंगा और फिर दूसरा...'ये बात बोलकर दारासिंग खुराना ने एक बात तो साफ कर दी कि धुरंधर सच में बवाल मचा रही है. इस दौरान दारासिंग खुराना ने हाल ही में मिले सूर्यदत्ता नेशनल अवॉर्ड 2026 के बारे में बात की.

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दारासिंग खुराना को किस बात पर हीं होता आज भी यकीन

दारासिंग खुराना ने कहा, सच कहूं तो जब मुझे ये सम्मान मिला तो अजीब लगा. मैंने खुद को रोका और पूछा कि क्या ये सच में हो रहा है. मैं सूर्यादत्ता राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में काफी समय से जानता हूं. मुझे इस समारोह की एक बात पसंद है कि यह पुरस्कार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करता है. ये किसी एक क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है. मुझे पता चला कि शिव नादर, लीला पूनावाला और राजश्री बिरला जैसे लोगों के हाथों मुझे सम्मान मिलने वाला है. ये मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. मुझे ये बात जानकर बहुत अच्छा लगा. मैं शु्रगुजार हूं कि मुझे ये सम्मा दिया गया. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Darasing Khurana Dhurandhar 2 Ranveer Singh