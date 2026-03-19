'ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं', Dhurandhar 2 के डायरेक्टर आदित्य धर के वायरल वीडियो पर आए कमेंट

Aditya Dhar Latest Video: फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर का एक वीडियो सोशल मीडया पर वायरल हो रहा है. वह फिल्म की एक्ट्रेस सारा सारा अर्जुन के साथ नजर आ रहे हैं.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की खूब चर्चा हो रही है. ना सिर्फ फैंस बल्कि सेलिब्रेटीज भी फिल्म को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर 2' ने सिनेमा की दुनिया में जबरदस्त माहौल बनाया है. फिल्म के स्टार्स एक्टिंग की तारीफ के साथ ही डायरेक्टर आदित्य धर के आइडिया को लोग कायल हो गए हैं. 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर समेत कई स्टार्स पहुंचे थे. इस स्क्रीनिंग से आदित्य धर का एक वीडियो सामने आया है. उनके इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

डायरेक्टर आदित्य धर के काम के कायल हुए लोग

फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर और एक्ट्रेस सारा अर्जुन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लिफ्ट का इंतजार करते हुए बात करते नजर आ रहे हैं. दोनों काफी गंभीर मुद्रा में चर्चा करते दिखाई दिए और फिर लिफ्ट आने पर वहां से चले जाते हैं. आदित्य धर के इस वीडियो के वायरल होने पर लोग कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'ये गजब की फिल्म बनाता है. जैसे उरी बनाई थी.' एक यूजर ने लिखा है, 'ऑस्कर वाले ऐसे ही होते हैं.' बताते चलें कि आदित्य धर और सारा अर्जुन के अलावा संजय दत्त, यामी गौतम कई स्टार्स फिल्म 'धुरंधर 2' की स्क्रीनिंग में नजर आए और इनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं.

आदित्य धर ने दोनों फिल्मों में दिया काफी समय

आदित्य धर ने कई साल की रिसर्च के बाद फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' को बनाया है. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा था और इसके बाद फिल्म 'धुरंधर 2' का इंतजार कर रहे थे. फिल्म के पहले पार्ट में पाकिस्तान के ल्यारी में होने वाले गैंगवार के साथ पड़ोसी देश की आतंकी गतिविधियों को दिखाया गया है. इसके अलावा दिखाया गया है कि भारत से गया जासूस हमजा अल मजारी किस तरह से अपने मकसद में लगा है. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट में हमजा अल मजारी के बैकग्राउंड यानी जसकीरत सिंह रंगी की कहानी दिखाई गई है. इसके अलावा भारत में नोटबंदी का पाकिस्तान में असर से लेकर आतंकी दाउद इब्राहिम के बारे में दिखाया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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