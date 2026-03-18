Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने मांगी माफी, शोज रद्द होने से मचे हड़कंप पर दी सफाई

19 मार्च को रिलीज हो रही 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज में तकनीकी खराबी के कारण दक्षिण भारत में समस्याएं आई है. निर्देशक आदित्य धर ने शोज कैंसिल होने पर फैंस से माफी मांगी है और रिफंड ऑप्शन दिया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह हमजा बनकर अपनी पिछली कहानी और बदले का सफर तय करेंगे.

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के स्पेशल पेड प्रीव्यू शोज 18 मार्च को आयोजित किए गए थे. फैंस अपने चहेते सितारे को पर्दे पर देखने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक दक्षिण भारत के कई राज्यों से शोज रद्द होने की खबरें आने लगीं. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 'कंटेंट' की कमी होने के कारण मचे इस हड़कंप पर अब फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने चुप्पी तोड़ी है और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

क्यों रुक गई 'धुरंधर' की रफ्तार?

निर्देशक आदित्य धर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी कि तकनीकी खराबी के कारण कुछ क्षेत्रों में फिल्म के डब वर्जन के प्रिंट्स समय पर नहीं पहुंच सके. इसका सबसे ज्यादा असर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ वर्जन के शोज पर पड़ा है. इस बारे में आदित्य धर ने बताया कि उत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में शाम 5 बजे के शोज सुचारू रूप से चल रहे हैं. वहीं तमिल और तेलुगु भाषाओं के शोज रात 9 बजे से शुरू होने की उम्मीद है. साथ ही मलयालम और कन्नड़ वर्जन के शोज अब कल सुबह (19 मार्च) से ही पर्दे पर दिखाई देंगे.

निर्देशक का इमोशनल मैसेज

फैंस की निराशा को देखते हुए आदित्य धर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी. उन्होंने प्रभावित दर्शकों को दो विकल्प दिए हैं या तो वे अपने टिकट का पूरा रिफंड ले सकते हैं, या फिर वे फिल्म के हिंदी वर्जन को सबटाइटल्स के साथ देखने का आनंद ले सकते हैं. टीम ने साफ किया कि दर्शकों का अनुभव उनके लिए सबसे ऊपर है और इस असुविधा के लिए उन्हें गहरा खेद है.

कैसी है 'धुरंधर 2' की कहानी?

यह फिल्म केवल एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक उलझी हुई जासूसी की कहानी है. इसकी कहानी जसकीरत सिंह रंगी (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है. पहले भाग में गैंगस्टर्स का खात्मा करने के बाद, अब वह एक खूंखार आतंकवादी हमजा अली मजारी के रूप में सामने आता है, जिसे 'शेर-ए-बलूच' कहा जाता है. फिल्म में फ्लैशबैक के जरिए दिखाया गया है कि कैसे आर. माधवन का किरदार उसे इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार करता है. कराची के अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद की काली दुनिया की कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

कल होगा ग्रैंड धमाका

तमाम तकनीकी समस्या के बावजूद, 'धुरंधर: द रिवेंज' कल यानी 19 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस एक्शन-स्पाय थ्रिलर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और सारा अर्जुन जैसे दिग्गज कलाकार अपनी एक्टिंग दिखाएंगे. आदित्य धर के निर्देशन वाली यह फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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