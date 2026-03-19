Dhurandhar 2 के डायरेक्टर से हो गया भारी ब्लंडर! एक छोटी सी चूक से बन गया मजाक, यूजर बोले- 'आदित्य धर की डिटेलिंग कमजोर है'

Dhurandhar 2 के डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच डायरेक्टर अपनी एक गलती को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसने सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना दिया है.

Aditya Dhar Tags Wrong Ranveer Singh On X: आदित्य धर (Aditya Dhar) पिछले कुछ दिनों से अपनी मास्टरपीस फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. हालांकि, अब उनकी फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 18 मार्च 2026 को फिल्म का पेड प्रीव्यू रखा गया था, जिसके ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा था, जिसमें आदित्य ने फैंस से फिल्म के स्पॉइलर्स को सोशल मीडिया पर शेयर न करने की गुजारिश की थी, लेकिन इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनसे बड़ा ब्लंडर हो गया, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर डायरेक्टर का मजाक बन रहा है.

Aditya Dhar ने लिखा ये खास नोट

आदित्य धर ने एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, 'फिल्मों को थिएटर में ह महसूस करना चाहिए, किसी के फोन की धुंधली तस्वीरों में नहीं. इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है प्लीज स्पॉइलर शेयर न करें. हर फैन को सस्पेंस के साथ थिएटर जाने दें और अपनी खुद की यादें लेकर बाहर आने दें. आप लोगों ने ही 'धुरंधर' (Dhurandhar) को इतना बड़ा बनाया है.' अपने नोट खत्म करते हुए डायरेक्टर ने आखिरी में सबका धन्यवाद भी किया था. वैसे तो पोस्ट में सबकुछ ठीक था, लेकिन पंगा तब हुआ जब डायरेक्टर ने फिल्म की स्टारकास्ट और मेकर्स को टैग किया और इसी में वो एक भारी ब्लंडर कर बैठे.

पोस्ट में ये गलती कर बैठे आदित्य धर

दरअसल, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Movie) की टीम को टैग करते हुए उन्होंने गलती से असली रणवीर सिंह की बजाय किसी और रणवीर सिंह के अकाउंट को टैग कर दिया और यही बात यूजर्स ने नोटिस कर ली जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर का मजाक बन रहा है.

कौन हैं रणवीर और अर्जुन जिसे आदित्य ने किया टैग?

आदित्य धर की ये गलती जैसे ही यूजर्स की नजर में आई वैसे ही सोशल मीडिया पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग इसे आदित्य धर की पुरानी तारीफ 'पीक डिटेलिंग' का मजाक उड़ाते हुए 'पीक मिस्टेक बाय आदित्य धर' कहने लगे. मजे की बात ये रही कि आदित्य ने सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं, बल्कि अर्जुन रामपाल का भी गलत अकाउंट टैग कर दिया. प्रोफाइल चेक करने पर पता चला कि जिस रणवीर को उन्होंने टैग किया वो एक 'SEO स्ट्रैटेजिस्ट' हैं और अर्जुन कोई 'फुटबॉल प्लेयर' है.

नेटिजन्स के रहे ऐसे-ऐसे रिएक्शंस

आदित्य धर की इस गलती को नोटिस करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'गलत रणवीर को टैग कर दिया धर साहब' दूसरे ने मजे लेते हुए कहा, 'पता नहीं किस रणवीर को टैग कर दिया, वीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर' एक और कमेंट आया, 'आदित्य धर ने गलत रणवीर, माधवन और अर्जुन रामपाल को टैग कर दिया, ये तो पीक मिस्टेक है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स आदित्य की इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

Dhurandhar 2 पेड प्रीव्यू कलेक्शन

वहीं अगर बात करें 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Paid Preview Collection) के पेड प्रीव्यू के कलेक्शन की तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने खबर लिखे जाने तक भारत में कुल 52.71 करोड़ (ग्रॉस) और 48.30 करोड़ (नेट) की कमाई कर ली है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 75 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है और अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है.

धुरंधर 2 की स्टार कास्ट

आपको मालूम है कि, ये फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है और इस सीरीज का आखिरी पार्ट है. इसमें पुरानी कास्ट (Dhurandhar 2 Star Cast) रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और गौरव गोरा अपनी भूमिकाओं में वापस लौटे हैं. साथ ही, यामी गौतम भी फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आ रही हैं. वहीं पहले पार्ट में लाइमलाइट लूटने वाले अक्षय खन्ना इस पार्ट में नजर नहीं आए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

Read more