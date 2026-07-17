google-preferred

'मुझे लगा कैंसर हो गया है', पहली बार पीरियड आने पर डर गई थीं 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस

Jasmine Sandlas First Period Experience: 'मुंज्या', 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी मूवीज में गाना गाने वाली सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है. इस दौरान उन्होंने पहली बार पीरियड आने का अपना एक्सपीरियंस बताया है.

WrittenBy
By: Shashikant Mishra | Published: July 17, 2026 4:23 PM IST
'मुझे लगा कैंसर हो गया है', पहली बार पीरियड आने पर डर गई थीं 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस

जैस्मीन सैंडलस ने इंटरव्यू में खुलासा किया है.

ब्लॉकबस्टर मूवीज 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी मूवीज में अपनी आवाज देने वाली सिंगर जैस्मीन सैंडलस (Jasmine Sandlas) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, बीते दिनों उन्होंने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर से लोगों को मिलवाया. जैस्मीन सैंडलस ने अपने रिश्ते से पर्दे उठा दिया. फिलहाल, वह अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. जैस्मीन सैंडलस ने पहली बार पीरियड आने का अपना एक्सपीरियंस बताया है. उनका कहना है कि वह बहुत ज्यादा डर गई थीं. आइए जानते हैं कि सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने क्या बताया है.

रहते हैं साथ फिर भी नहीं लगी भनक... जानिए कैसे सालों से फैंस की आंख में धूल झोंक रही थीं Jasmine Sandlas? ये है बॉयफ्रेंड छिपाने की निंजा टेक्नीक
Also Read

रहते हैं साथ फिर भी नहीं लगी भनक... जानिए कैसे सालों से फैंस की आंख में धूल झोंक रही थीं Jasmine Sandlas? ये है बॉयफ्रेंड छिपाने की निंजा टेक्नीक

जैस्मीन सैंडलस ने बताया पहली बार पीरियड आने का अनुभव

सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने 'हाउटरफ्लाई' को बताया, 'मां ने कभी पीरियड को लेकर बात नहीं की थी इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं थी. जब स्कूल में बताया गया तो दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी. जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तो मैं न्यू जर्सी में थी. सही तरीके से समझाया नहीं गया था इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मुझे कैंसर हो गया और मैं मरने वाली हूं. मुझे लगा कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं उन्हें कैसा लगेगा.'

कौन है Shekhar Chaudhary? जिससे Jasmine Sandlas ने रचाई चोरीछिपे सगाई, जानिए कैसे खुली पोल
Also Read

कौन है Shekhar Chaudhary? जिससे Jasmine Sandlas ने रचाई चोरीछिपे सगाई, जानिए कैसे खुली पोल

जैस्मीन सैंडलस को 7वीं क्लास में आए थे पीरियड

जैस्मीन सैंडलस ने आगे बताया, 'किसी भी लड़की के लिए सबसे खराब बात यही होती है कि उसे पता नहीं होता है कि ये एक नॉर्मल चीज है. बहुत खूबसूरत चीज है. मैं अब एक मैच्योर महिला हूं तो समझ सकती हूं कि पीरियड होना कितना डरावना हो सकता है. पहली बार ये बिल्कुल किसी बड़ी गलती की तरह लगता है. मैं 7वीं क्लास में थी जब मुझे पीरियड आया.' जैस्मीन सैंडलस के पहली बार पीरियड आने के खुलासे को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं.

जैस्मीन सैंडलस ने शेखर चौधरी संग रिश्ता किया कन्फर्म

गौरतलब है कि बीते दिनों जैस्मीन सैंडलस ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर शेखर चौधरी से मिलवाया था. उन्हें कॉन्सर्ट में स्टेज पर शेखर चौधरी को बुलाकर अपना रिश्ते सार्वजनिक तौर पर कन्फर्म कर दिया. जैस्मीन सैंडलस और शेखर चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. जैस्मीन सैंडलस के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई है. जैस्मीन सैंडलस ने फिल्म 'मुंज्या' के गाने 'तरस' और फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में कई गाने गाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

Tags:

Up Next

'Zoom या WhatsApp ही कर लो...,' सोनम वांगचूक के सपोर्ट में पोस्ट कर बुरी फंसी FIR की चंद्रमुखी चौटाला, लोग पूछ रहे ये तीखा सवाल

Next Story

'Zoom या WhatsApp ही कर लो...,' सोनम वांगचूक के सपोर्ट में पोस्ट कर बुरी फंसी FIR की चंद्रमुखी चौटाला, लोग पूछ रहे ये तीखा सवाल