'मुझे लगा कैंसर हो गया है', पहली बार पीरियड आने पर डर गई थीं 'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस

ब्लॉकबस्टर मूवीज 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' जैसी मूवीज में अपनी आवाज देने वाली सिंगर जैस्मीन सैंडलस (Jasmine Sandlas) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, बीते दिनों उन्होंने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर से लोगों को मिलवाया. जैस्मीन सैंडलस ने अपने रिश्ते से पर्दे उठा दिया. फिलहाल, वह अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. जैस्मीन सैंडलस ने पहली बार पीरियड आने का अपना एक्सपीरियंस बताया है. उनका कहना है कि वह बहुत ज्यादा डर गई थीं. आइए जानते हैं कि सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने क्या बताया है.
सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने 'हाउटरफ्लाई' को बताया, 'मां ने कभी पीरियड को लेकर बात नहीं की थी इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं थी. जब स्कूल में बताया गया तो दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी. जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुए तो मैं न्यू जर्सी में थी. सही तरीके से समझाया नहीं गया था इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मुझे कैंसर हो गया और मैं मरने वाली हूं. मुझे लगा कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं उन्हें कैसा लगेगा.'
जैस्मीन सैंडलस ने आगे बताया, 'किसी भी लड़की के लिए सबसे खराब बात यही होती है कि उसे पता नहीं होता है कि ये एक नॉर्मल चीज है. बहुत खूबसूरत चीज है. मैं अब एक मैच्योर महिला हूं तो समझ सकती हूं कि पीरियड होना कितना डरावना हो सकता है. पहली बार ये बिल्कुल किसी बड़ी गलती की तरह लगता है. मैं 7वीं क्लास में थी जब मुझे पीरियड आया.' जैस्मीन सैंडलस के पहली बार पीरियड आने के खुलासे को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं.
गौरतलब है कि बीते दिनों जैस्मीन सैंडलस ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान अपने मंगेतर शेखर चौधरी से मिलवाया था. उन्हें कॉन्सर्ट में स्टेज पर शेखर चौधरी को बुलाकर अपना रिश्ते सार्वजनिक तौर पर कन्फर्म कर दिया. जैस्मीन सैंडलस और शेखर चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. जैस्मीन सैंडलस के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई है. जैस्मीन सैंडलस ने फिल्म 'मुंज्या' के गाने 'तरस' और फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में कई गाने गाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.