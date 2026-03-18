'धुरंधर 2' के फैंस को लगा जोर का झटका, फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज हुए रद्द, जानें क्या है वजह

रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज से ठीक एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका तो हुआ, लेकिन यह खबर फैंस की उम्मीदों के एकदम अलग निकली. 18 मार्च को होने वाले फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज तकनीकी कारणों और 'कंटेंट की कमी की वजह से अचानक रद्द कर दिए गए हैं. जो दर्शक अपने चहेते सुपरस्टार को पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे, उन्हें सिनेमाघरों के बाहर से खाली हाथ लौटना पड़ा.
दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में मचा हड़कंप
यह समस्या सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय राज्यों तेलंगाना और तमिलनाडु में देखने को मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के क्षेत्रीय भाषाओं (तेलुगु और तमिल) के प्रिंट्स समय पर सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाए. केवल दक्षिण ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के भी कई शहरों से शाम 5:00 बजे वाले शो कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं. तमिलनाडु के एक प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा कि "हमें यह बताते हुए खेद है कि 'धुरंधर: द रिवेंज' के तमिल पेड प्रीव्यू शोज रद्द कर दिए गए हैं. दर्शकों के टिकट के पैसे जल्द ही रिफंड कर दिए जाएंगे. आपके धैर्य के लिए धन्यवाद."
We regret to inform that the Tamil paid previews of Dhurandhar: The Revenge scheduled for today have been cancelled. Refunds will be initiated shortly. Thank you for your patience.#DhurandharTheRevenge #AGSCinemas pic.twitter.com/VCLjbJ6GdNAlso Read
— AGS Cinemas (@agscinemas) March 18, 2026
टेक्निकल ग्लिच या बड़ी लापरवाही?
फिल्म समीक्षक कमाल आर. खान (KRK) ने भी इस पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि कई जगहों पर फिल्म का डिजिटल कंटेंट अभी तक डाउनलोड ही नहीं हो पाया है, जिसके चलते एग्जीबिटर्स को मजबूरन शो कैंसिल करने पड़ रहे हैं. जहां हिंदी वर्जन के शोज कुछ जगहों पर ठीक से चलने की बात कही जा रही है, वहीं डब किए गए वर्जन और इंटरनेशनल स्क्रीनिंग्स के लिए फाइल्स का न पहुंचना मेकर्स के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिक सिरदर्द बन गया है.
क्या बॉक्स ऑफिस पर पड़ेगा असर?
साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही 'धुरंधर 2' के लिए यह एक बड़ा झटका है. फिल्म के ओपनिंग डे पर इस कंटेंट क्राइसिस ने ब्रेक लगा दिया है. हालांकि, फिल्म की असली परीक्षा 19 मार्च को होगी जब यह आधिकारिक तौर पर पांच भाषाओं (हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़) में रिलीज होगी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाय-एक्शन में रणवीर सिंह हमजा के रूप में नजर आएंगे. उनके साथ आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त की दमदार मौजूदगी फिल्म को खास बनाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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