Dhurandhar 2 First Review: 'धुरंधर 2' को मिला 5 रेटिंग वाला धमाकेदार रिव्यू, रिलीज से पहले ही फिल्म ने मचाया तहलका

'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को दस्तक देने वाली है. लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बज बना हुआ है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ चुका है. आइए जानते हैं...

रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर काउंट डाउन शुरू हो चुका है. आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के जबरदस्त धमाल के बाद, दर्शक इसके सीक्वल से भी उसी रोमांच की उम्मीद लगाए बैठे हैं. रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने जिस तरह की तहलका पैदा की है, उसने ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' के वायरल रिव्यू और इसके अब तक के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड का पूरा हाल.

सेंसर बोर्ड के सदस्य का पहला रिव्यू

फिल्म की रिलीज से पहले विदेशी सेंसर बोर्ड के सदस्य होने का दावा करने वाले उमैर संधू का एक ट्वीट बहुत तेजी से वायरल हो गया है. फिल्म देखने के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में इसे एक क्रेजी सिनेमा करार दिया है. उमैर संधू ने अपने पोस्ट में लिखा, "#DhurandharTheRevenge इस दौर की #Baahubali2 है! सेंसर बोर्ड में इस पागलपन भरे सिनेमा को देखने के बाद मैं निशब्द हूं!"

इस रिव्यू को फैंस सिनेमाई मैजिक बता रहे हैं, जिसका म्यूजिक और सिनेमैटोग्राफी दर्शकों को फिल्म की दुनिया में खींच लेगी. वहीं, कुछ यूजर्स ने बिना VFX के बनी पहली फिल्म की याद दिलाते हुए चुटकी भी ली कि क्या फिल्म वाकई इतनी अच्छी है या यह सिर्फ हाइप है.

एडवांस बुकिंग में हुई इतनी कमाई

ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने रिलीज से सात दिन पहले ही दुनियाभर में 50 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर एक नया इतिहास रच दिया है. फिल्म ने केवल 18 मार्च के पेड प्रीव्यू के लिए भारत में करीब 21.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अब तक भारत में 4 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज नॉर्थ अमेरिका में देखा जा रहा है. कुल विदेशी एडवांस बुकिंग लगभग 35 करोड़ रुपये है, जिसमें से अकेले नॉर्थ अमेरिका से 27 करोड़ रुपये आए हैं.

क्या 150 करोड़ की ओपनिंग करेगी फिल्म?

'धुरंधर 2' के प्रति बढ़ते क्रेज और बेहतरीन एडवांस बुकिंग ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म अपने पहले वीकेंड में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है. रणवीर सिंह का नया अवतार और फिल्म की कहानी की गहराई इसे इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाने की ओर ले जा रही है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और म्यूजिक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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