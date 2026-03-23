मुंबई में कैसे कटे थे गौरव गेरा के शुरुआती दिन? Dhurandhar 2 एक्टर का वायरल हुआ 28 साल पुराना लेटर, पढ़कर आंखे हो जाएंगी नम!

Dhurandhar 2 से सालों बाद एक बार फिर एक्टर गौरव गेरा चर्चा में आ गए हैं. फिल्म में लयारी जूस शॉप के मालिक और भारतीय जासूस का किरदार निभाकर दर्शकों की नजर में आने वाले गौरव गेरा का 28 साल पुराना एक लेटर सामने आया है, जिसे पढ़कर फैंस की आंखें नम हो जाएंगी.

Gaurav Gera Viral 28 Year Old Letter: 'जस्सी जैसी कोई नहीं' के 'नंदू' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर गौरव गेरा (Gaurav Gera) इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर चर्चा में हैं. इस मूवी में उन्होंने मोहम्मद आलम का किरदार निभाया है, जो लियारी में एक जूस की दुकान चलाता है. पहले पार्ट में गौरव जूस बेचने के साथ-साथ हमजा अली मजारी यानी रणवीर सिंह की मदद करते भी दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में इनका किरदार और भी ज्यादा दमदार दिखाया गया है. वहीं अब एक्टर इस मूवी की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं. इसी बीच गौरव गेरा (Gaurav Gera Post) का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों का दर्द बयां किया है.

Dhurandhar 2 की सक्सेस के बीच गौरव गेरा का पोस्ट वायरल

'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच गौरव गेरा (Gaurav Gera Note) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. दरअसल, इस पोस्ट में एक्टर ने अपना एक 28 साल पुराना हाथ से लिखा लेटर शेयर किया है. मालूम हो कि, गौरव गेरा का ये लेटर 3 दिसंबर 1998 का है, जब वह महज 23 साल की उम्र में एक्टिंग का सपना लेकर मुंबई आए ही थे.

खत में बयां किया स्ट्रगल का दर्द

22 मार्च, रविवार को गौरव गेरा (Dhurandhar Actor Gaurav Gera) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने 28 साल पुराने लेटर की फोटो शेयर की. इस खत को उन्होंने अपने माता-पिता को अपने संघर्षों का हाल बताते हुए लिखा था. पत्र में उन्होंने लिखा, 'प्यारी मम्मी और पापा, आप लोग कैसे हैं? मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं. पैसे के मामले में अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि, जल्द ही सब ठक हो जाएगा. दिल्ली के मुकाबले यहां काम बहुत ज्यादा है.'

'मैं छोटे से झोपड़े में रहता हूं'

गौरव ने लेटर में आगे अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हुए लिखा, 'मैं जिस जगह रहता हूं, वह एक छोटा सा कॉटेज है और यह मेरी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा. अगर मैं और राजेश मिलकर किराया दें, तो हम एक ही बार में 11 महीनों का किराया चुका सकते हैं. दूसरे खर्चों में टेलीफोन, बिजल, गैस, पानी के बिल और खाने-पीने का खर्च शामिल है.'

एक्टर ने खत में आगे लिखा, 'मम्मी और पाप, मेरा फ्यूचर काफी उज्जवल है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है. सही लोगों से जान-पहचान बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए प्लीज मेरी बात को समझिए. मैं आप लोगों की जेब पर थोड़ा भारी पड़ूगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं रहेगा.'

'बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा सफर'

खत को शेयर करते हुए गौरव गेरा ने बेहद इमोशनल नोट भी लिखा, जिसे पढ़कर उनके फैंस की आंखें नम हो गईं. एक्टर ने लिखा, 'अपने माता-पिता को लिखा यह खत... 3 दिसंबर 1998... मुझे मुंबई आए एक महीना भी नहीं हुआ था. यह 28 साल पुरानी बात है, तब ईमेल नहीं चलते थे, सिर्फ खत थे. उसके बाद टीवी, कुछ फिल्में, विज्ञापन, म्यूजिकल प्ले, रेडियो, टिक-टॉक और रील्स... यह सफर उतार-चढ़ाव से भरा लेकिन बेहद खूबसूरत रहा.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'भगवान की कृपा रही...लेकिन ये 'धुरंधर' पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा... बस मैं अपने 23 साल पुराने खुद को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और मम्मी-पापा को उनके साथ के लिए शुक्रिया.'

'धुरंधर 2' स्टारकास्ट

आपको बता दें कि, 'धुरंधर' की स्टारकास्ट ही 'धुरंधर 2' में नजर आई थी. हालांकि, थोड़े-बहुत किरदारों में उलट फेर किया गया था. 'धुरंधर: द रिवेंज' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी, दानिश पंडोर, गौरव गेरा और मानव गोहिल जैसे कलाकार नजर आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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