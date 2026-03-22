इस शहर में है Dhurandhar 2 के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला घर, देखें इनसाइड वीडियो...

Hamza Ali Mazari-Yalina Jamali Lyari Bungalow: फिल्म 'धुरंधर 2' में हमजा अल मजारी और यलीना जमाली का ल्यारी में एक बंगला दिखाया जाता है. आइए जानते हैं कि ये बंगला किस शहर में है.

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की लगातार चर्चा हो रही है. फिल्म की कहानी से लेकर एक्टिंग और डायरेक्शन तक सभी की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी कर रही है. फिल्म 'धुरंधर 2' ने बीते तीन दिनों में कई मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. इसी बीच फिल्म के किरदार हमजा अल मजारी (रणवीर सिंह) और यलीना जमाली (सारा अर्जुन) के ल्यारी में आलीशान बंगले की चर्चा हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमजा अल मजारी और यलीना जमाली का ये घर कहां पर स्थिति है. आइए आपको बताते हैं फिल्म 'धुरंधर 2' में दोनों किरदारों के घर की शूटिंग कहां पर हुई है.

अमृतसर का ये बंगला फिल्म 'धुरंधर 2' में किया गया इस्तेमाल

डायरेक्टर आदित्य धर ने अपनी फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग भारत के अलावा थाईलैंड के बैंकॉक में की है. आदित्य धर ने बैंकॉक में पूरा ल्यारी शहर बसा दिया था. वहीं, भारत में अलग-अलग लोकेशन पर शूट की गई इस फिल्म पर इतना बारीकी से काम किया गया है कि सबकुछ असली लग रहा था. फिल्म 'धुरंधर 2' में हमजा अल मजारी और यलीना जमाली का ल्यारी में अलीशान बंगला दिखाया गया था. पहले तो लोगों को लगा कि सेट का हिस्सा है लेकिन ऐसा नहीं है. दोनों का ल्यारी वाला आलीशान बंगला पंजाब के अमृतसर में है. यहां पर फिल्म 'धुरंधर 2' की शूटिंग हुई है. 23DC Architects के नाम से बने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के साथ बताया गया है कि रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर 2' का शूट यहीं हुआ था. वीडियो में दिखाया गया बंगला फिल्म के बंगले जैसा नजर आ रहा है और इसके अंदर और बाहर के व्यू के कैप्चर को किया गया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' का कर रही जमकर कमाई

आदित्य धर के डायेरक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखाई दे रहा है. इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू शोज के अलावा महज तीन दिन में करीब 340 करोड़ रुपये की कमाई कर ली. वहीं, फिल्म 'धुरंधर 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ी हो चुकी है. फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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