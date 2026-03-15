'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले ही कमा लिए इतने करोड़, बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन मचेगा तहलका...

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' रिलीज से पहले ही तबाही मचा रही है. फिल्म ने जबरदस्त एडवांस बुकिंग की है. जिसके बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म बाॅक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी और सभी फिल्मों के रिकाॅर्ड तोड़ देगी.

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की सुनामी आ चुकी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई-थ्रिलर रिलीज से पहले ही कमाई के ऐसे रिकॉर्ड बना रही है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग की रफ्तार को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आइए जानते हैं फिल्म की प्री-रिलीज कमाई और एडवांस बुकिंग से जुड़े धमाकेदार आंकड़े के बारे में.

24 घंटे में एडवांस बुकिंग का धमाका

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' को लेकर फैंस के बीच किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओपनिंग डे के लिए टिकट खिड़की खुलते ही 24 घंटे के भीतर फिल्म ने करोड़ों बटोर लिए. महज एक दिन में फिल्म की 1 लाख 64 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, बिना ब्लॉक सीट्स के फिल्म ने 8.32 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. यदि ब्लॉक सीट्स को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 16.29 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.

पेड प्रिव्यू में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिल्म आधिकारिक तौर पर 19 मार्च को रिलीज हो रही है, लेकिन मेकर्स ने इससे एक दिन पहले यानी 18 मार्च को 'पेड प्रिव्यू' रखा है. इस प्रिव्यू के लिए जो क्रेज दिखा, उसने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी. दुनिया भर में केवल पेड प्रिव्यू के जरिए फिल्म ने 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की छप्परफाड़ कमाई कर ली है. यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक ऐतिहासिक प्री-रिलीज ओपनिंग मानी जा रही है.

हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई

आदित्य धर की यह फिल्म पैन-इंडिया लेवल पर हिंदी के साथ-साथ कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में रिलीज हो रही है. हालांकि, सबसे ज्यादा 'धुरंधर' रिस्पॉन्स हिंदी बेल्ट से मिल रहा है. अकेले हिंदी वर्जन ने बिना ब्लॉक सीट्स के 8 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, फिल्म 200 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही है.

फिल्म में शामिल हैं ये सेलेब्स

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई पहले पार्ट की अपार सफलता के बाद 'धुरंधर 2' का स्केल काफी बड़ा रखा गया है. फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे मंझे हुए कलाकार हैं. 'उरी' जैसी फिल्म दे चुके आदित्य धर ने इस बार स्पाई-यूनिवर्स में सस्पेंस और एक्शन का ऐसा तड़का लगाया है कि दर्शक एडवांस में टिकट बुक करने के लिए होड़ मचा रहे हैं.

क्या टूटेगा 'पठान' और 'जवान' का रिकॉर्ड?

19 मार्च को जब फिल्म पूरे भारत में रिलीज होगी, तो असली मुकाबला शुरू होगा. फिलहाल, 24 घंटे के एडवांस बुकिंग आंकड़ों और 60 करोड़ के ग्लोबल पेड प्रिव्यू कलेक्शन ने यह साफ कर दिया है कि 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तहलका मचाने वाली है. अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म सभी फिल्मों का रिकाॅर्ड तोड़ देगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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