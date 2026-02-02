Dhurandhar 2: इतने करोड़ के बजट में बनी है 'धुरंधर 2', सेकेंड पार्ट में मर जाएगा हमजा अली मजारी?

धुरंधर के ब्लॉकबस्टर होने के बाद इसके अगले पार्ट को लेकर लोगों में भरपूर क्रेज नजर आ रहा है. आइए जानते हैं कि धुरंधर के दूसरे पार्ट का बजट कितना है और इस फिल्म में रणवीर सिंह मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) इस वक्त सिनेमाई दुनिया में चर्चाओं में बनी हुई है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह जासूसी थ्रिलर न केवल बॉक्स ऑफिस पर, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी धमाल मचा रही है. 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फिल्म ने 30 जनवरी 2026 को डिजिटल दुनिया में दस्तक दी है, जिसके बाद इसके दूसरे पार्ट (Dhurandhar Part 2) को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हो सकता है.

'धुरंधर' का दूसरा भाग?

फिल्म के दूसरे पार्ट के बजट को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पहले पार्ट का बजट लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये था. अक्सर देखा जाता है कि सफल फिल्म के सीक्वल का बजट बढ़ जाता है, लेकिन 'धुरंधर 2' के लिए चर्चा है कि इसका अतिरिक्त बजट 'शून्य' हो सकता है. दरअसल, निर्देशक आदित्य धर ने शुरू में इसे एक ही फिल्म के रूप में प्लान किया था. लेकिन फिल्म की लंबाई बहुत ज्यादा होने के कारण इसे दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया. रिपोर्ट्स ने अनुसार दूसरे पार्ट की शूटिंग पहले पार्ट के साथ ही पूरी कर ली गई थी. यही कारण है कि इस फिल्म के लिए कोई बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी. हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

रणवीर सिंह का 'हमजा' अवतार

फिल्म में रणवीर सिंह ने 'हमजा अली' का किरदार निभाया है, जिसकी गहराई ने दर्शकों को हिला कर रख दिया है. कहानी के अनुसार, हमजा को अजीत डोभाल द्वारा पाकिस्तान के खतरनाक 'ल्यारी' इलाके में एक गुप्त मिशन पर भेजा जाता है. पहले भाग में हमने हमजा के गुस्से और उसके अतीत को देखा, जहां उसने पाकिस्तानी गैंगस्टर 'रहमान डकैत' का खात्मा किया. दूसरे भाग में हमजा का मिशन और भी गंभीर होने वाला है. अब उसकी असली चुनौती 'बड़े साहब' का पता लगाना है, जो कहानी में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा.

क्या होगा हमजा अली मजारी का अंत?

सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि क्या हमजा अली का किरदार अंत में शहीद हो जाएगा? इस थ्योरी के पीछे एक दिलचस्प कनेक्शन है. फिल्म में हमजा के किरदार का जुड़ाव कैप्टन जसकीरत सिंह रंगी से बताया जा रहा है. याद दिला दें कि आदित्य धर की पिछली सुपरहिट फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में जसकीरत सिंह रंगी का जिक्र था, जो नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए थे. इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि 'धुरंधर 2' का अंत बेहद भावुक और दर्दनाक हो सकता है. क्या हमजा अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

