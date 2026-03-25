सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 'Dhurandhar 2' का जलवा, ब्रिटिश बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कमाई के पुराने रिकॉर्ड

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो केवल मनोरंजन नहीं करती हैं, बल्कि सफलता के नए रिकाॅर्ड भी बनाती हैं. रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ही एक सुनामी बनकर उभरी है. घरेलू बाजार में तहलका मचाने के बाद, अब इस फिल्म ने सात समंदर पार भी अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया है. विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम (UK) के मार्केट में फिल्म ने जो कारनामा किया है, उसने ट्रेड एनालिस्ट को भी हैरान कर दिया है.
यूनाइटेड किंगडम में रचा इतिहास
निर्देशक आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के महज 6 दिनों के भीतर ग्लोबल मार्केट में वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसे पाने में बड़ी-बड़ी फिल्मों को कई महीने लग जाते हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'धुरंधर 2' ब्रिटेन (UK) में अब तक की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई है.
इन फिल्मों का तोड़ा रिकाॅर्ड
फिल्म ने वहां लगभग 2.4 मिलियन पाउंड का कारोबार कर एक नया रिकॉर्ड सेट किया है. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ ही 'धुरंधर 2' ने चेन्नई एक्सप्रेस, पद्मावत, दिलवाले, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, पीके और एनिमल जैसे बॉलीवुड की इन 6 कल्ट क्लासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्मों को धूल चटा दी है.
ओवरसीज मार्केट में 250 करोड़ का आंकड़ा पार
सिर्फ यूके ही नहीं, बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी 'धुरंधर 2' तहलका मचा रही है. फिल्म ने मात्र 6 दिनों के भीतर ओवरसीज मार्केट से 250 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का भारत में तो गजब क्रेज है. इस फिल्म के लिए लोग बेताब हो गए हैं. ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से विदेशी दर्शक सिनेमाघरों की ओर खिंचे चले आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह फिल्म आने वाले समय में बॉलीवुड की नंबर 1 ओवरसीज हिट बन सकती है.
1000 करोड़ क्लब से बस चंद कदम दूर
विदेशी बाजार की इस भारी भरकम कमाई ने फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. फिलहाल 'धुरंधर 2' का ग्लोबली कुल कलेक्शन 915 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. फिल्म की इस तूफानी कमाई को देखते हुए यह निश्चित लग रहा है कि अगले 24 घंटों के भीतर यह फिल्म 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. यदि ऐसा होता है, तो रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म के साथ वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय एक्टरों की लिस्ट में टाॅप पर पहुंच जाएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates