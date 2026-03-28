Rakesh Bedi Video: वेटरन एक्टर राकेश बेदी फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आ रहे हैं. इस बीच उनकी एक फिल्म के किरदार की क्लिप सामने आई है, जिसकी उनके किरदार जमील जमाली से तुलना की जा रही है.

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) लोगों को खूब पसंद आ रही है. दरअसल, फिल्म की कहानी ने ध्यान खींचा है और इसका हर किरदार लोगों का दिल जीत रहा है. फिल्म के दोनों पार्ट में वेटरन एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने पाकिस्तानी नेता जमील जमाली का किरदार निभाया है. फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' के लास्ट में पता चलता है कि जमील जमाली पाकिस्तान में भारत का एजेंट होता है. इस तरह से फिल्म के आखिर में इस ट्विस्ट ने लोगों को हिलाकर रख दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश बेदी ने इससे पहले जासूस का रोल किया था. आइए जानते कि उन्होंने किस फिल्म इस तरह का रोल किया था.

फिल्म 'तिरंगा' में राकेश बेदी ने किया था खबरीलाल का रोल

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर'और फिल्म 'धुरंधर 2' में राकेश बेदी के रोल ने लोगों का ध्यान खींचा है. फिल्म के दूसरे पार्ट के आखिर में खुलासा होता है कि राकेश बेदी का किरदार जमील जमाली पाकिस्तान में बीते कई दशक से राजनीति में रहकर जासूसी कर रहा है और जरूरी जानकारियां भारत भेज रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' के सिनेमाघरों में लगे होने के बीच राकेश बेटी की साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'तिरंगा' का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में खबरीलाल (राकेश बेदी) फोन पर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह (राजकुमार) को जरूरी सूचना देता है. खबरीलाल फोन पर जानकारी देते हुए कहता है, 'नमस्कार, सर मैं खबरीलाल बोल रहा हूं. आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गैंडास्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खून को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है.' खबरीलाल आगे बताता है, 'शहर से चालीस मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका अपना एक बहुत बड़ा मैंगो फार्म है.आज के समाचार समाप्त हुए.' राकेश बेदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, 'जमील साहब के रॉ में इंटर्नशिप के दिन.'

फिल्म 'धुरंधर 2' में राकेश बेदी के किरदार ने खींचा ध्यान

फिल्म 'धुरंधर 2' में राकेश बेदी ने जमील जमाली का किरदार निभाया है. फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया जाता है कि भारत के जासूस हमजा अली अजारी को जमील जमाली की बेटी यलीना जमाली से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है. फिल्म दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कि हमजा अली मजारी और यलीना जमाली के एक बेटा है. फिल्म के दोनों पार्ट में राकेश बेदी के किरदार जमील जमाली के बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है. वह अपने किरदार को कॉमिक अंदाज में निभाकर लोगों का ध्यान खींचते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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